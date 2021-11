Genesis Pallad 450 Camo oraz Pallad 500 – recenzja placaków

Firma Genesis to nie tylko znany producent myszek, głośników i klawiatur komputerowych, ale także w ich portfolio można znaleźć biurka czy plecaki dla graczy. Tym razem do naszej redakcji trafiły właśnie te ostatnie, a dokładniej modele Pallad 450 Camo oraz Pallad 500, które obecnie kosztują w polskich sklepach 140 i 200 złotych, chociaż może na to mieć wpływ obniżek cenowych, które panują z uwagi Czarnego Tygodnia. My jednak skupimy się głównie na ocenieniu ich funkcjonalności, pojemności i możliwości, a co za tym idzie wydaniu opinii czy warto wydać na nie całkiem konkretne pieniądze czy jednak lepiej poszukać czegoś zupełnie innego. Jeżeli więc marzy Ci się nowy plecak, gdzie zmieścisz swój komputer przenośny a nie wiesz co wybrać to zapraszamy do lektury tego artykułu.

Oba testowane przez nas plecaki to dwa zupełnie inne produkty, które różnią się nie tylko pod kątem wizualnym, co można zauważyć już na pierwszy rzut oka, ale także organizacją kieszeni i komór w środku. Ich rozmiary są zupełnie inne i wersja 450 Camo jest w stanie zmieścić w środku laptopa o ekranie do 15,6 cala, natomiast 500 jest większa i pozwala na transport nawet modeli gamingowych o przekątnej 17,3 cala.

Plecaki mają jednak sporo cech wspólnych. Oba przyjechały do nas zapakowane po prostu w foliowy worek, co ma zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu. Oba również są wykonane z wodoodpornego materiału, a dokładniej poliestru. Producent podkreśla, że charakteryzuje się on bardzo dużą wytrzymałością, co rzeczywiście wydaje się być prawdą kiedy popatrzymy na gruby materiał z zewnątrz. Nasze testy trwały zaledwie kilka tygodni, więc trudno w nich jednoznacznie ocenić wszystkie tego typu aspekty. Na pewno sprawdza się w deszczu, ale do stawu czy jeziora go nie wrzuciliśmy. Warto zauważyć, że zamki nie posiadają okrycia wodoodpornego.

To co rozróżnia oba modele to zapewne kolorystyka. Wersja 450 Camo została wykonana w kolorze moro, czyli zapewne zadowoli miłośników wojskowego designu, natomiast Pallad 500 jest bardziej stonowany, utrzymany w czarno-czerwonej kolorystyce. Ten model zapewne będzie odpowiadał znacznie szerszemu gronu odbiorców. Warto spojrzeć też na plecy obu modeli, które są usztywnione przy pomocy zbitej pianki. Z takiej samej zrobiona jest przegroda oddzielająca komorę główną od komory do laptopa. W modelu Pallad 500 takich zabezpieczeń jest nawet więcej, bo znajdziemy je w kieszeniach bocznych, oraz przegrodach w środku przeznaczonych dla gryzonia i power banka.

Poza tym z tyłu, na dole zastosowano rozwiązanie o nazwie Air Cell, czyli nic innego jak grubą gąbkę, która jest na wysokości łopatek i ma na celu zapewnienie lepszego przepływu powietrza wzdłuż pleców. Ma to na celu zapewnienie większego komfortu użytkownia, szczególnie w gorące dni. Plecaki różnią się także paskami na ramiona, które w przypadku wersji Camo mają szerokość maksymalną 65 mm, natomiast w wersji 500 są one do 10 mm szersze, co w praktyce oznacza, że są także wygodniejsze. W obu modelach mamy możliwość zapięcia pasa piersiowego, co zapewnia znacznie lepszą stabilizację. Nie zabrakło także na górze rączki do noszenia. Na spodzie nie ma żadnych dodatków jak np. gumowej powierzchni, a szkoda.

Dokładnie przyglądając się detalom możemy stwierdzić, że trudno przyczepić się do czegokolwiek. Jakość szycia jest na wysokim poziomie, a zastosowane tutaj materiały powinny sprawić, że oba plecaki będziemy używać latami.

Jako zapalony gracz postanowiłem przyjrzeć się plecakom głównie pod kątem możliwości transportu komputera przenośnego. Jak już wspomnieliśmy w pierwszym z nich zmieścimy lapka 15,6 cala, natomiast w drugim 17,3 calową maszynę. Pod kątem akcesoriów również bardziej podoba nam się rozwiązanie w wersji Pallad 500, gdzie po bokach umieszczono cztery zamykane kieszenie. Te na górze przeznaczone zostały do schowania smartfona i okularów, natomiast te poniżej pozwalają nam włożyć coś do czego chcemy mieć dostęp natychmiast.

Na froncie mamy zasuwaną z obu stron kieszeń, gdzie zmieścimy np. kalendarz. Dalej jest większa komora w której przygotowano specjalne przegródki na myszkę czy bank energii. Tutaj świetnym rozwiązaniem jest gumowy przepust na kabel, dzięki któremu możemy przeprowadzić go na zewnątrz. Poza tym są dostępne uchwyty z klamrami, gdzie przypniemy np. klucze. Nie zabrakło także przegródek na drobniejsze rzeczy jak długopisy czy kable. Mamy tutaj aż cztery kieszenie, z czego trzy są zamykane na zamek. W drugiej komorze możemy umieścić laptopa, a od góry zapiąć go za pomocą rzepa, co sprawia, że nie będzie on poruszał się w orientacji pionowej nawet kiedy pojedziemy rowerem po bardziej wyboistej drodze.

Budowa modelu Pallad 450 Camo jest nieco inna, jednak różnią się one przede wszystkim designem. Z przodu mamy dodatkową klapę zamykaną na klamrę, gdzie umieszczono logo producenta oraz kolejne dwie kieszenie. Nie uświadczymy jednak bocznych schowków, jak w 500tce, które są według nas niesamowicie pomocne i funkcjonalne. Tutaj musimy zadowolić się wyłącznie elastycznymi kieszeniami, gdzie możemy umieścić np. butelkę z wodą. Kiedy otworzymy komorę zamykaną na duży zamek to zobaczymy, że przygotowano tam miejsce na akcesoria biurowe, ale także schowek na myszkę czy powerbanka, które są zapinane na rzepy. Są także mniejsze schowki zasuwane i bez zamknięcia. Druga komora pozwala zmieścić laptopa 15,6 cala i także zabezpieczyć go paskiem w pionie.

Podsumowanie

Oba tytułowe plecaki zrobiły na nas naprawdę dobre wrażenie i sprawdziły się praktycznie w każdej sytuacji. Zostały one wykonane z dużą dbałością o szczegóły, z dobrych materiałów i w taki sposób, żeby nosiło się je komfortowo. O tym świadczy wentylowana gąbka na plecach, szerokie paski na ramiona a także pasek biodrowy. Również trzeba wspomnieć o doskonałej funkcjonalności, o której świadczy mnoga liczba schowków, komór i kieszeni. W wersji 500 zmieścimy nieco więcej, ponieważ sam plecak jest nieco pokaźniejszych rozmiarów i pozwala transportować nawet notebooka o ekranie 17,3 cala czy dodatkową klawiaturę. Oczywiście można wskazać tutaj także pewne niedociągnięcia, jak chociażby brak osłon wodoodpornych na zamki. Z drugiej strony uważamy, że w cenie od 140 do 200 złotych, to naprawdę bardzo dobre produkty. Wersja 450 Camo powinna dodatkowo przypaść do gustu miłośnikom militariów, za sprawą swojego niecodziennego wyglądu. Jeżeli więc cenicie sobie porządek w plecaku, dobrą organizację, a także wysoki komfort użytkowania to oba te modele są godne polecenia. Uważamy, że Pallad 500 ogólnie wypada nieco lepiej, ale jest także około 60 złotych droższy, więc stosunek ceny do jakości jest bardzo podobny.