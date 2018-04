Genesis Irid 300 – recenzja obudowy

Firma Genesis poszerzyła w ostatnim czasie znacząco swoją ofertę obudów komputerowych. Będziemy przyglądać się im kolejno. Na pierwszy ogień idzie model Irid 300, który kosztuje poniżej 200 złotych i wyposażony został w panele z hartowanego szkła, podświetlenie LED i aż cztery wentylatory. Sprzęt ten pozwala na montaż karty graficznej o długości do 415 mm oraz chłodzenia na procesorze o wysokości do 163 mm. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprzęt ten wypada w praktyce i czy rzeczywiście oferuje dobry stosunek ceny do jakości to zapraszamy do naszej recenzji.