Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 Red - rzut okiem na kartę graficzną

Kilka dni temu trafiła do mnie najnowsza karta graficzna ze stajni Zielonych. Jest to Nvidia GeForce RTX 3060. Model, który był testowany to iCHILL by INNO3D. Karta bardzo zaintrygowała mnie swoim wyglądem oraz dosyć ciekawym systemem chłodzenia. Czy nowinka pokaże swój pazur podczas testów?

Inno3D RTX 3060 iCHILL X3 RED to piękny potworek, w bardzo stylowej obudowie i podobno ma nietuzinkową moc. Został wyposażony w dość spory trzyslotowy układ chłodzenia wraz z trzema wentylatorami. Obudowa jest solidnie wykonana i na jeszcze plus mamy z tyłu backplate.

Podświetlenie jest koloru czerwonego jak sama nazwa modelu nam mówi. To jest malutki minusik – lecz bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo wisienką na torcie do zestawu dostajemy dwie płytki z szkła akrylowego. Jedna z logo X3 oraz pustą – na której można wygrawerować sobie własne logo, które będzie podświetlane po zamontowaniu w specjalnym miejscu na karcie. Przykręcając ją na śrubkę, która jest w zestawie wraz z kluczem imbusowym.

Typ złącza: PCI-Express x16 v4.0

Wyjście: 3 x DP 1.4a, 1 x HDMI 2.1

Minimalna moc zasilacza: 550W

Zasilanie: 1 x 8-pin

specjalne technologie: CUDA, G-Sync, Ansel, GPU Boost 4.0, Real-Time Ray Tracing, DLSS

Nvidia Ampere drugiej generacji w RTX 3060 ma przynieść wydajność do swojego poprzednika RTX 2060 o niemal 30%, dodatkowo Rdzenie Tensor mają dwukrotnie wyższą przepustowość. Karta została wyposażona w rdzeń GA106-300-A1 w architekturze Ampere oraz w procesie 8 nm od Samsunga. Co daje nam Ampere w domu za „małe” pieniądze.

Karty graficzne z serii RTX są wyposażone w dodatkowe rdzenie RT, służące do śledzenia promieni, a w testowanym egzemplarzu mamy ich aż 28. Rdzenie Tensor natomiast odpowiadają za DLSS. Są one trzeciej generacji i mamy tutaj aż 112 tych rdzeni.

Platforma testowa

MOBO: ASRock Z370 Extreme4

CPU: Intel® Core™ i5 8600k @ 5.0 GHz

RAM: G.SKILL 16GB 3000MHz Ripjaws V Black CL15

PSU: Corsair RMx 550W 80 Plus Gold

RTX 3060 posiada 12 GB pamięci graficznej GDDR6, które pracują z częstotliwością 15000 MHz. Przepustowość tej pamięci to 360 GB/s a szyna danych to 192-bit. Karta ta jak i reszta z rodziny RTX30** otrzymały wsparcie dla Resizable BAR, czyli dla całego dostępu do pamięci VRAM bez dzielenia jak to było dotychczas.

Chłodzenie w tej karcie jest naprawdę imponujące. Podczas spoczynku grafika kompletnie nie korzysta z wentylatorów a temperatura oscyluje między 26 a 30 stopni Celsjusza. Natomiast w grach mniej lub mocno wymagających maksymalnie osiągnęła 63 stopnie i to przy absolutnej ciszy. Jest to najbardziej cicha karta jaką w życiu posiadałem. W mojej platformie testowej aktualnie standardowo jest GTX 1080, która naprawdę odstaje od aktualnie testowanej względem temperatur oraz kultury pracy.

Podsumowanie

Kartę co prawda będzie ciężko zdobyć, jednak ze względu na swój potencjał to będzie jedną z lepszych kart na ten rok. Niskie zużycie TDP, design oraz jakość wykonania są na jak najwyższym poziomie. Każdy znajdzie w niej jakieś plusy dla siebie. Natomiast, znajdą się i minusy – takie jak: dostępność i ceny – no z racji braku dostępności karty nie dostaniemy w cenach jakie były proponowane na rynku, czyli w granicach 1600 złotych. Mimo to wszystko kartę polecam.

+ opcja pasywnego chłodzenia

+ jakość wykonania

+ 3 aktywne wentylatory

+ niskie TDP

+ jedna wtyczka 8-pin

- aktualne ceny

- brak dostępność