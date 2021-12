Inno3D RTX 3060 iChill X3 - test karty graficznej

Trudne początki…

Wraz z początkiem roku 2021 na rynku kart graficznych debiutował najtańszy model z rodziny Ampere pod postacią RTX 3060. Karta oparta na rdzeniu GA106 póki, co pozostaje całkowicie nieuchwytna dla konsumenta detalicznego w cenie MSRP. Mimo tego gotowe zestawy PC uzbrojone w 3060-tkę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – głównie dlatego, bo są w miarę dostępne.

Dziś przyjrzymy się ogólnej sprawności tego układu oraz jaki zestaw komputerowy wydaje się dla niego odpowiedni. Dodatkowo, gdy już opadnie kurz związany problemami logistyki półprzewodników, z pewnością będą padać pytania o tak długo odkładane w czasie modernizacje starszych komputerów. Na wszystkie powyższe pytania spróbujemy odpowiedzieć przy pomocy karty Inno3D RTX 3060 iChill X3.

Cała rodzina w komplecie

Z pewnością niejednego zdziwił fakt, że karta zajmująca najniższą pozycję w hierarchii układów Nvidia posiada więcej pamięci VRAM niż przykładowo topowy RTX 3080. Zdecydowano się na zastosowanie 12GB pamięci GDDR6, co pod wieloma względami może wprowadzać zamieszanie wśród słabiej zorientowanych konsumentów. Zobaczmy, zatem, jak na bazie testu syntetycznego układ GA106 wygląda w zestawieniu z innymi przedstawicielami rodziny Ampere.

Testy 4K Optimized i 1080p Extreme w programie Superposition polegają na jak największym obciążeniu układu graficznego bez zbytniego angażowania w cały proces CPU i pamięci RAM. Różnica między RTX 3060 a 3060 Ti jest wyraźna aniżeli między modelem Ti a bazową wersją RTX 3070. Atutem „trzydzieści sześćdziesiątki” na tle całej rodziny jest umiarkowany apetyt na prąd i rozsądne temperatury pracy. Między innymi, dlatego interesują się nią właściciele bardziej budżetowych zestawów komputerowych.

Sprawność w grach: rozdzielczość 1080p

Na pierwszy ogień weźmiemy wciąż dominujący standard rozdzielczości pod postacią Full HD. Test wykonano na platformie uzbrojonej w podkręcony procesor i5-10600K oraz pamięci DDR4 o taktowaniu 3200MHz i opóźnieniach CL16 przy pojemności 16GB.

Karta zapewnia na tyle płynną zabawę, że obniżając detale do „High” można spokojnie pokusić się o monitor z odświeżaniem wyższym niż 100Hz. 3060-tka reprezentuje zbliżony poziom sprawności do starszych o jedną generację RTX 2060 Super oraz RTX 2070.

Sprawność w grach: rozdzielczość 1440p

Standard QHD, czyli rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, zyskuje na zainteresowaniu graczy odkąd panele o zadowalającej jakości obrazu reprezentują bardziej rozsądny pułap cenowy. W teorii to właśnie teraz powinna przydać się dodatkowa pamięć VRAM w postaci 12 GB.

Starsze tytuły działają wzorowo. Wiedźmin i Battlefield cieszą płynnością powyżej 100 fps. Nowsze tytuły, szczególnie z włączony śledzeniem promieni (ray tracing), stanowią już spore wyzwanie na wysokich ustawieniach. Koniecznym są kompromisy w kwestii detali, co dobitnie pokazuje choćby rodzimy Cyberpunk 2077. W standardzie 1440p wręcz należy korzystać z DLSS, jeśli gra takową opcję posiada. Przypominamy również, że RTX 3060 Ti oraz RTX 3070 zostały wyposażone w 8GB pamięci GDDR6.

Jaki procesor dla RTX 3060?

Zależnie od scenariusza ograniczeniem w grach może okazać się procesor albo karta graficzna. Jest to tzw. bottleneck i chcąc go ograniczyć przyjrzymy się, jak 3060-tka zachowuje się z dwoma procesorami 11. generacji oraz leciwą jednostką należącą do 8. generacji. Wybrane trio do dyspozycji miało pamięci RAM o taktowaniu 3200MHz, opóźnieniach CL16 i pojemności 16GB.

Na przykładzie rozdzielczości Full HD widzimy, że tylko w Horizon Zero Dawn są różnice między procesorami. W grze specjalnie została wybrana lokacja miejsca (Południk), gdzie CPU musi narzucić nieco wyższe tempo pracy. Niemiej niezależnie od wybranego procesora ograniczeniem platformy okazywał się RTX.

Identyczny scenariusz, co zresztą dziwić nie powinno, występuje w wyższej rozdzielczości. W tym wypadku jeszcze większy ciężar spada na barki karty graficznej. Za wyjątkiem Horizon różnice podchodzą pod błąd statystyczny. Rezultat testu jest jasny: jeśli poszukujecie gotowego PC z RTX 3060 na pokładzie to pod kątem gier nie ma sensu dopłacać do wariantu z nowoczesnym procesorem Core i7. Jednocześnie 3060-tka od starszych sześciordzeniowych platform nie wymaga pełnej modernizacji komputera.

Nie tylko gramy

PC służy nie tylko do grania. Mogą Was zainteresować aktywności półprofesjonalne lub profesjonalne. Na przykładzie programu Blender zobaczmy czy Inno3D RTX 3060 iChill X3 sprawdza się na renderowaniu amimacji. Test polega na przygotowaniu pojedynczej klatki w scenie BMW oraz Clasroom. Im szybciej uwinie się z zadaniem tym lepiej dla nas.

Ponieważ w zastosowaniach profesjonalnych głównie polegamy na mocy obliczeniowej procesora wykonywanie pewnych czynności na karcie graficznej wciąż wydaje się nowinką. Jak widać nawet względem i7-11700K stojący najniżej w hierarchii RTX 3060 pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Układ wypada także ciekawe na tle GTX 1080 Ti, czyli topowego GPU sprzed dwóch generacji. Lista aplikacji korzystających z akceleracji GPU rośnie z każdym kolejnym rokiem. Warto mieć to na uwadze.

Inno3D RTX 3060 iChill X3 pod lupą

Słów kilka należy powiedzieć o bohaterze dzisiejszego testu, czyli Inno3D RTX 3060 iChill X3. Długość karty wynosi 300 mm a szerokość 135 mm. Po zainstalowaniu w obudowie zajmuje 2.5 slotu PCIe. Całość chłodzenia wykonano z mieszanki aluminium i tworzywa sztucznego, dzięki czemu robi dobre wrażenie. Oczywiście karta, jak przystało na rok 2021, posiada podświetlanie w postaci koloru czerwonego z boku obudowy. Niestety z poziomu aplikacji nie możemy wyłączyć tego efektu. W pudełku znajdziemy jeszcze akcesoria w postaci przezroczystego plastiku mającego za cel jeszcze mocniejszego podkreślenia czerwonego akcentu.

W temacie wyjść wideo producent zapewnił pojedynczy port HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a. Do zasilania karty wystarczy pojedyncza wtyczka 8-pin PCIe a rekomendowany zasilacz przez producenta powinien posiadać moc 550W. Oczywiście wszystko zależy od tego jak bardzo łakomy na prąd jest także zamontowany procesor, ale według naszych pomiarów markowy (solidny) zasilacz 500W wystarczy w zupełności do duetu z jednostką i5 lub Ryzen 5. Na koniec warto dopowiedzieć, że karta pod obciążeniem nie przekraczała 65 stopni Celsjusza, co oczywiście ma znaczenie dla ogólnej akustyki komputera.

Trudne czasy dla graczy

Czy RTX 3060 powtórzy sukces GTX 1060? Trudno powiedzieć, zwłaszcza, gdy coraz więcej osób z wytęsknieniem oczekuje na nowości z obozu Nvidii. Nie wiemy jednak, kiedy przywitamy nową generację GPU. Pandemia, szaleństwo kryptowalut, brak półprzewodników i galopująca inflacja nie jest okresem sprzyjającym entuzjastom sprzętu komputerowego. Dostępność kart graficznych od miesięcy nie ulegała poprawie i do drugiej połowy roku 2020 raczej nie spodziewajmy się dobrych nowin.

Gdyby sytuacja rynkowa była w normie to Inno3D RTX 3060 iChill X3 miałby szansę zainteresować właścicieli budżetowych zestawów gamingowych, których ominęła pierwsza generacja RTX-ów oraz seria 16 bazująca na tej samej architekturze. W dużej mierze myślimy o starszych maszynach, gdzie karta graficzna reprezentuje dowolny model sprzed szalenie popularnej generacji GeForce serii 10. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na poprawę dostępności oraz wyceny produktów z obozu Nvidii.