Inno3D iChill GTX 1070 Ti X3 - krótki test

Markę Inno3D oraz jej autorskie serie kart graficznych przedstawialiśmy Wam przy okazji poprzedniego artykułu, do którego lektury Was zachęcamy . Po poprzednich testach nabraliśmy ochoty na coś więcej :) . Kilka maili z przedstawicielem producenta i sukces – GTX 1070 Ti z chłodzeniem iChill X3 jedzie do nas na testy. Na początek krótko o samym GPU – jak większość z Was dobrze wie, jest to najnowszy przedstawiciel procesorów graficznych należących do rodziny Pascal. Miał być najprawdopodobniej odpowiedzią Zielonych na premierę i wydajność kart VEGA, szczególnie modelu VEGA 56. Niemniej kryzys z dostępnością kart AMD (z uwagi na popyt górnictwa kryptowalutowego) spowodował, iż tak na prawdę GTX 1070 Ti stał się konkurentem dla swojego starszego brata, z którym dzieli rdzeń graficzny. Mowa oczywiście o GTX 1080. Nvidia, aby odrobinę zaradzić tej sytuacji, wydała producentom kart graficznych absolutny zakaz podkręcania fabrycznego GTX’ów 1070 Ti, co samo w sobie zapowiadało relatywnie niewielką różnicę w wydajności jaka miała dzielić te dwa GPU na rynku. GTX 1070 Ti został oparty o rdzeń GP104 w wersji 300-A1 (GTX 1080 ma GP104-400-A1). Do dyspozycji użytkownika jest oddanych 2432 procesorów strumieniowych pogrupowanych w 19 bloków (GTX 1080 ma 2560 w 20 blokach). Z uwagi na wyłączenie jednego bloku mamy tylko 152 jednostki TMU (160 u mocniejszego brata). Cięcia nie objęły ilości ROP (64 aktywne) oraz szyny pamięci – nadal jest to 256 bit. Różnicą jest za to zastosowana pamięć. W przypadku GP104-400-A1 jest to GDDR5X o efektywnym taktowaniu 10GHz, a GP-104-300-A1 korzysta z GDDR5 z zegarem 2GHz (efektywnie 8GHz). Taktowanie układu GPU w GTX 1070 Ti wynosi 1607MHz (identycznie jak w przypadku GTX 1080), a tryb Boost zwiększa je do 1683MHz, czyli wartości GTX 1070 („1080” ma 1733MHz). Podsumowanie opisanych szczegółów technicznych znajdziecie w tabelce poniżej.