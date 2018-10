A może by go tak maluchem...? GT 1030 w wykonaniu Inno3D w akcji

Jakiś czas temu w naszej Redakcji gościł GeForce GT 1030 w wersji Silent od Asusa. Teraz trafił do nas jego konkurent spod znaku Inno3D. Czy identycznie taktowane karty coś może różnić poza PCB i układem chłodzenia? Jak takie elementy wpływają na rywalizację w najniższym segmencie kart graficznych? Zapraszamy do zapoznania się z tym krótkim testem.

Wstęp

Architektura Pascal nie jest już tak elektryzującym tematem jak jeszcze kilka tygodni temu. Obecnie większość osób przeskoczyła do Turinga i – co tu dużo mówić – rozbiła się o bajońskie kwoty, jakie trzeba za te karty zapłacić. Na domiar złego Nvidia opóźnia wysyłki RTX 2080 Ti do Klientów, a przedstawicieli niższych segmentów próżno na ten moment szukać - nawet w przeciekach informacyjnych. Co zatem ma uczynić przeciętny Gracz? Ze spokojem poczekać na rozwój sytuacji lub nabyć coś z serii GTX/GT 10xx. Przedstawiciela najniższego segmentu opisywaliśmy wcześniej w ramach artykułu o Asus GT 1030 Silent 2GB, ale dla szybkiego odświeżenia podstawowych informacji technicznych załączamy poniżej krótką tabelkę i opis.

GT 1030, czyli Pascal w wersji mini

GeForce GT 1030, o kodowej nazwie GP108, to najmniejszy GPU z rodziny Pascali. Referencyjny GT 1030 to konstrukcja o niskim profilu i takie będą zapewne przeważały wśród ofert producentów kart graficznych. Rdzeń ma wielkość jedynie 74mm2. Jego większy brat GP102, znany lepiej jako GeForce GTX 1080 Ti, zajmuje już 471mm2. Nvidia zmieściła w ramach wspomnianych 74mm2 384 zunifikowane shadery, podzielone na trzy bloki SM. GP108 posiada osiem jednostek ROP i dwadzieścia cztery TMU. GT 1030 - podobnie jak reszta rodziny - cechuje się wysokimi zegarami, które wynoszą odpowiednio 1228MHz (1468MHz dla trybu Boost). Najmniejszy przedstawiciel GTX/GT 10xx z obozu zielonych rozkręca jednak bardzo często powyższy zegar Boost do o wiele wyższych wartości (niejednokrotnie przekraczających 1600MHz). GP108 domyślnie, w konfiguracji referencyjnej, posiada 2GB pamięci GDDR5, podłączonej za pomocą 64 bitowej szyny. Referencyjne karty zostały wyposażone w złącze PCI-Express 3.0 x4 elektrycznie, choć fizycznie mają PCI-Express x16. Czy tak wąska magistrala będzie problemem? Sprawdzimy to w dalszej części niniejszego testu. TDP GT 1030 zostało ustalone na 30W. Nvidia postawiła bardzo nisko (a zarazem bardzo wysoko :) ) poprzeczkę dla kart z obozu czerwonych. W kwestii dostępnych wyjść obrazu mamy do dyspozycji jedno złącze HDMI 2.0 oraz port DVI. Poniżej znajdziecie krótkie zestawienie kart będących w okolicach omawianego dziś GT 1030.

Z punktu widzenia obsługi najnowszych API GP108 jest w pełni kompatybilny z Vulkan, OpenGL 4.5 oraz DirectX 12 (feature level 12_1). Najmniejszy Pascal radzi sobie ze sprzętowym dekodowaniem materiałów aż do rozdzielności 8k H.265/HEVC. Całkiem nieźle jak na 74mm2 GPU.