Inno3D iChill GTX 1060 6GB X3 v2 – krótki test

Obecna sytuacja na rynku kart graficznych jest trudna. Z jednej strony kart jest mało, a z drugiej są szalenie drogie. Na zakup decyduje się niewiele osób, większość czeka na koniec tego małego armagedonu w branży IT. Czas ten można wykorzystać na zapoznanie się z odrobinę mniej znanymi markami kart graficznych, by w ten sposób mieć lepsze rozeznanie na przyszłość. Dziś chcemy Wam przedstawić produkt marki Inno3D z serii iChill.

Od premiery GTX 1060 z rodziny Pascal minęło już sporo czasu. Ci, którzy kupili ją w czasach ogólnej dostępności i - jak się wtedy wydawało – wysokich premierowych cen, dziś mają całkiem dobry kawałek sprzętu w swoich komputerach. Mnogość modeli wśród znanych marek powodowała, że w cieniu pozostawało kilka ciekawych produktów mniej popularnych producentów. Jednym z nich jest Inno3D. Ten tajwański producent kart graficznych jest obecny na Polskim rynku od kilku dłuższych lat, jednak do dziś nie zdobył zbyt dużego grona fanów (przynajmniej tak dużego, jakim może się pochwalić Asus, MSI czy Gigabyte, a nawet ZOTAC). Choć Inno3D stara się zaistnieć w świadomości graczy, to jednak trudno się przebić przez tak uznanych oponentów. Nie wynika to jednak ze słabej jakości produktów tej marki. Problemem są raczej przyzwyczajenia Klientów (wiadomo, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka :) ), a z tym nawet najlepszy nie wygra. Niemniej Inno3D się nie poddaje i dalej robi swoje. No właśnie – a jak to jest z tymi kartami od wspomnianego producenta?