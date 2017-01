Dron do latania po domu z podglądem na żywo – Floureon QX80

W poprzedniej recenzji sprawdzaliśmy drona, który umożliwia łatwe sterowanie oraz podgląd na żywo. Urządzenie okazało się bardzo proste w obsłudze i, mimo kilku wad, polecaliśmy go dla początkujących. Jego rozmiary były jednak zbyt duże do latania wewnątrz pomieszczeń. Dlatego dzisiaj recenzujemy quadcopter Floureon QX80. Jego podstawowe zalety to: bardzo niewielkie rozmiary oraz analogowy (czyli bez opóźnień) podgląd na żywo.

Rozmiar QX80 to zaledwie 80 mm mierząc odległość silników po przekątnej. Waga bez baterii to zaledwie 40 gramów. Oznacza to, że nawet jak uderzymy w coś podczas latania, to trafiony przedmiot (lub człowiek ;) nie ulegnie uszkodzeniu, a sam dron na 99% nie odniesie obrażeń.

Silniki zastosowane w dronie mają wymiar 8520 i są szczotkowe. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest kilka różnic między silnikami szczotkowymi i bezszczotkowymi. Te pierwsze mają ograniczoną trwałość, zwykle mniejszą moc oraz są kilkukrotnie tańsze. Trwałość to około 5 godzin ciągłego lotu, co przy czasie lotu na baterii ok. 4-6 minut nadal zapewnia masę zabawy. Wymiana silników jest też prosta i niedroga.

Śmigła mają średnicę długość 55mm i są dobrej trwałości. Wymiana śmigła też jest prosta, w zestawie z dronem znajdziemy specjalny kluczyk pomagający w tym procesie.

Kontroler lotu to F3_EVO dedykowany silnikom szczotkowym. Standardowo zainstalowany jest na nim CleanFlight, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zainstalować Betaflight (trochę nowsza wersja, zapewniająca większe możliwości kontroli parametrów – raczej dla zaawansowanych).

Rama drona jest wykonana z włókna węglowego, co zapewnia wysoką trwałość i niewielką wagę.

Jednym z wyróżniających elementów QX80 jest kamera zintegrowana z nadajnikiem wideo oraz anteną. Jest to kamera nadająca w systemie analogowym, na paśmie 5,8 GHz. Dzięki temu obraz przekazywany jest bez żadnych opóźnień i umożliwia latanie wręcz akrobatyczne. Kamera posiada szeroki kąt widzenia (120 stopni), rozdzielczość 520 TVL. Nadajnik posiada moc 25mW, co pozwala na lot wokół domu bez większych zakłóceń.