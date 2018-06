Deepcool Earlkase RGB – recenzja obudowy

Dzisiaj przyjrzymy się nowej obudowie chińskiej firmy Deepcool, która została założona w 1996 roku w Pekinie i już dzisiaj dostarcza swoje produkty do klientów na całym świecie. Na początku producent ten słynął głównie z chłodzenia dla komputerów stacjonarnych i serwerów, a także akcesoriów. Teraz jest znany z zasilaczy, obudów i chłodzenia AiO. My dzisiaj przyjrzymy się ciekawej obudowie Earlkase RGB, która dostępna jest w kolorze białym i czarnym. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto wydać na nią około 300 złotych, to zapraszamy do lektury.

Obudowa przyjechała do nas zapakowana w karton wykonany z grubej tektury, który nie prezentuje się jakoś wybitnie. Mamy na nim szkic Earlkase RGB, nazwę producenta i model. Umieszczono także nalepkę, żeby ostrzec, że w środku znajduje się szklany panel. Dlatego też mimo odpowiedniego zabezpieczenia lepiej obchodzić się z nią ostrożnie. Na bokach znajdujemy tabelkę ze specyfikacją techniczną, a także rączki do wygodniejszego transportu.

W środku obudowa umieszczona jest w dwóch styropianowych otulinach i owinięta folią. Panel szklany jest dodatkowo obklejony folią. Earlkase RGB to stosunkowo kompaktowe urządzenie w formacie midi tower, które wspiera płyty główne ATX, mATX i mITX. Przednia część obudowy ma nieregularny kształt. Mamy tutaj takie jakby ostrze, wysuniętą krawędź do przodu. To nadaje konstrukcji bardziej agresywnego wydźwięku. Pokryto front specjalnym proszkiem, który jest odporny na zadrapania i nie zbiera odcisków palców. Wymiary obudowy to 500 x 203.5 x 510.5 mm, a jej waga wynosi 7,98 kilograma.

Na górze urządzenia mamy filtr przeciwkurzowy, który utrzymywany jest za pomocą magnesów. Możemy go łatwo zdjąć i wyczyścić. Za nim zmieścimy dwa wentylatory 120 mm lu b140 mm. Również na górze, ale bliżej przodu i z prawej strony mamy panel I/O, na który składa się przycisk power, port USB 2.0, gniazda audio, USB 3.0, a także trzy przyciski do kontrolera podświetlenia RGB.

Lewy panel boczny został w całości wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego. Przykręcony jest on do szkieletu za pomocą czterech plastikowych szybkośrubek. Poza tym osadzony jest na gumowych podkładkach, co sprawia, że szkło nie ma bezpośredniego kontaktu z metalem. Przeciwległy panel jest pełny, w całości wykonany z litej blachy i dosyć gruby.

Tył obudowy jest raczej standardowy, co oznacza, że znajdujemy tutaj wentylator wyciągowy 120 mm, siedem slotów kart rozszerzeń i miejsce na zasilacz na dole.

Podstawa Earlkase RGB to nic innego jak cztery plastikowe nóżki, które zostały wyposażone w gumowe końcówki, które pozwalają uzyskać lepszą stabilność i zapobiegają przenoszeniu drgań. Podnoszą one całą konstrukcję o 25 mm, przez co zasilacz może lepiej zasysać zimne powietrze od spodu. Pod miejscem na PSU mamy kolejny filtr przeciwkurzowy, a obok widzimy cztery śrubki, które utrzymują wewnętrzną klatkę na dyski twarde.