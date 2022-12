Zalman S4 – recenzja obudowy

Tak się składa, że niedawno mieliśmy okazję nieco bliżej przyjrzeć się obudowie S2 TG od Zalmana, która należała do tanich, ale całkiem udanych konstrukcji. Poszliśmy więc nieco dalej i wzięliśmy na warsztat model S4, który jest wyceniony dokładnie tak samo. Producent podkreśla, że model ten gwarantuje dużą przestrzeń dla komponentów oraz odpowiedni przepływ powietrza. Dodatkowo otrzymujemy przeźroczysty panel boczny, dzięki czemu możemy zadbać o efektowny wygląda naszego komputera. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto przeznaczyć niecałe 200 złotych na Zalmana S4 to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w standardowy karton, na którym znajdziemy pobieżne informacje o obudowie. Ponieważ jest to model midi tower i waży naprawdę bardzo niewiele, bo zaledwie 3,6 kilograma to kurier nie będzie miał problemu z dostarczeniem Wam paczki pod same drzwi. Wymiary samej skrzynki to 458 x 206 x 380 mm. Została on odpowiednio zabezpieczona w środku, a niską wagę możemy tłumaczyć brakiem zastosowania szkła hartowanego na panelu bocznym. Zalman w zamian sięgnął po cienki, znacznie tańszy, przeźroczysty plastik.

Przyjrzyjmy się tej konstrukcji dokładniej. Na froncie mamy lity kawałek tworzywa sztucznego, który możemy łatwo usunąć. W jego górnej części producent przygotował przycisk power, reset, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, port USB 2.0 oraz USB 3.0. Frontowy panel oferuje poziome otwory wentylacyjne po obu stronach, a także większy otwór na dole, które też pozwala nam łatwiej go zdemontować. Co ciekawe, z przodu nie uświadczymy żadnego filtra przeciwkurzowego. Zalman zamontował w tej konstrukcji tylko dwa takowe: pod zasilaczem i na górze S4. Jak już jesteśmy na spodzie to warto podkreślić, że urządzenie stoi na czterech nóżkach z gumowymi stópkami, które mają za zadanie tłumić przenoszenie ewentualnych drgań.

Tył urządzenia prezentuje się standardowo. Co oznacza, że na dole mamy miejsce na zasilacz, a nad nim siedem slotów na karty rozszerzeń (niestety trzeba je wyłamać, jednak w komplecie są trzy zastępcze śledzie) oraz panel I/O od płyty głównej. Jeszcze wyżej swoje miejsce znalazł wentylator wyciągowy o średnicy 120 mm. O jednym panelu bocznym już wspomnieliśmy, natomiast drugi jest wykonany z litej blachy. Nie ma na nim żadnych dodatkowych otworów.

Wszelkie elementy są zadowalającej jakości. Nie mamy większych uwag do spasowania poszczególnych komponentów składowych. Również zastosowane tutaj materiały robią pozytywne wrażenie, są jednak lekkie i trudno ocenić czy będą wystarczająco wytrzymałe przez dłuższy okres czasu.

Zalman S4 to produkt zgodny z płytami głównymi ATX, micro ATX oraz mini ITX. W środku zmieści kartę graficzną o maksymalnej długości 315 mm, natomiast wysokość chłodzenia procesora może mieć do 160 mm. Warto jednak zwrócić uwagę, że mamy dostępne tylko jedno miejsce na dysk 2,5 cala, a także dwie wnęki na dyski 3,5 cala. Pod względem miejsca w środku ogólnie nie ma na co narzekać bo zmieści się tutaj większość popularnych podzespołów, a ich montaż jest dość prosty.

Wspominaliśmy już o śmigle zamontowanym z tyłu, ale warto dodać, że taki sam model (ZA1225ASL) znajduje się także na froncie. Ten pierwszy zasilany jest za pomocą końcówki 3-pin, natomiast ten z przodu używa złącza molex.

Wnętrze Zalman S4 jest całkiem rozsądnie rozplanowane i równie dobrze wykonane. Nie znajdziemy tutaj ostrych krawędzi, nierówności lakieru czy chybocących elementów. Wycięcie na CPU w tacce płyty głównej jest wystarczająco duże i pozwala na montaż chłodzenia procesora bez rozbierania całego komputera. Do tego mamy liczne otwory na okablowanie, które są także dobrze usytuowane.

Zalman całkiem dobrze rozwiązał kwestię zarządzania okablowaniem w modelu S4. Okazuje się, że można rzeczywiście skutecznie zaaranżować przewody i ukryć je z przodu skrzynki. Mamy wrażenie, że cały proces montażu i układania kabli był wygodniejszy i sprawniejszy niż miało to miejsce w niedawno testowanym S2 TG. Zauważmy, że zasilacz montowany jest na dole, w specjalnie do tego przeznaczonej piwnicy i w przypadku jednostki niemodularnej nie mamy tam dużo wolnego miejsca. Po usunięciu prawego panelu obudowy mamy dostęp do wnęki zasilacza. Wnęka ta posiada cztery wypustki, które służą do redukcji wibracji pochodzących od PSU. Pomiędzy nimi znajduje się wymienny filtr, który chroni zasilacz przed zaciąganiem kurzu spod obudowy. Po zamontowaniu zasilacza miejsca na schowanie zbędnego okablowania jest dosłownie na styk, o czym wspomnieliśmy. Oznacza to, że dłuższe zasilacze mogą mieć problem z pomieszczeniem się, szczególnie jeśli ich okablowanie nie jest w pełni modularne.

Podczas testów zauważyliśmy, że temperatury są nieco wyższe niż to było w przypadku modelu S2 TG, na co ma wpływ gorzej wentylowany front. Niestety kultura pracy, w szczególności śmigła z przodu pozostawia wiele do życzenia.

Podsumowanie

Zalman S4 to kolejna dobra konstrukcja tego producenta, którą nabędziemy w cenie poniżej 200 złotych. W tym pułapie cenowym jest to bardzo fajne rozwiązanie, k†óre oferuje wszystko to, czego potrzeba przeciętnemu użytkownikowi komputera. Brak tutaj jakichkolwiek karygodnych błędów, a urządzenie z powodzeniem sprawdzi się przy modernizacji komputera w przyszłości. Niestety chcielibyśmy mimo wszystko zobaczyć tutaj szklany panel na boku, zamiast plastiku. Na pochwałę zasługuje na pewno nowoczesny design, dużo miejsca na podzespoły (w tym chłodzenie wodne) i wygodną aranżację okablowania. Do tego mamy wygodnie umiejscowiony panel I/O oraz dwa wentylatory 120 mm w zestawie. Szkoda jednak, że zabrakło filtra przeciwkurzowego na froncie. Mimo wszystko uważamy, że Zalman S4 to bardzo dobra alternatywa dla znanych wszystkim obudów chociażby SilentiumPC czy Modecom.