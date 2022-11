Zalman S2 TG – recenzja obudowy

Szukasz elegancji i minimalizmu? Z takim pomysłem przyszedł do nas Zalman ze swoim najnowszym modelem obudowy o oznaczeniu S2 TG. Urządzenie to ma zagwarantować nam optymalny przepływ powietrza oraz sporo przestrzeni na wydajne komponenty. W zestawie otrzymamy preinstalowany wentylator oraz panel frontowy z filtrami przeciwkurzowymi. To wszystko zapowiada się naprawdę obiecująco, kiedy weźmiemy pod uwagę cenę obudowy na poziomie nieco ponad 200 złotych. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Obudowa przyjechała do nas bardzo dobrze zapakowana i zabezpieczona na czas transportu. Nie musimy się obawiać, że urządzenie zostanie uszkodzone podczas dostawy kurierskiej. W komplecie dostajemy dwie zaślepki portów PCI, opaski zaciskowe, komplet śrubek oraz instrukcję montażu. S2 TG ma wymiary 462 x 196 x 424 mm i waży zaledwie około 5 kilogramów, czyli jest to niewiele, jak na obudowę komputerową w rozmiarze midi tower. Do jej wykonania użytko przede wszystkim metalu, plastiku i szkła hartowanego z którego został wykonany panel boczny. I to on właśnie jest najcięższym elementem całego zestawu. Ogólna jakość materiałów i wykonanie stoją na dobrym poziomie. Poszczególne elementy są odpowiednio spasowane, nic nie odstaje, ani nie wykazuje luzów.

Z przodu widzimy front wykonany z siatki mesh, który możemy dosyć łatwo usunąć, żeby przekonać się, że za nim zamontowano dwa wentylatory 120 mm o oznaczeniu ZA1225ASL, które są podłączane do zasilania poprzez złącze molex. Jednostki te mogą pracować z prędkością do 1600 RPM i generują hałas na poziomie 26 dB.

Na górze urządzenia mamy do dyspozycji filtr magnetyczny, natomiast pod zasilaczem łatwo wysuwany filtr wykonany z siateczki. Ten drugi również się przyda, ponieważ przepływ powietrza nie idzie tylko z przodu, ale także od dołu, ponieważ jest on około 50 mm nad blatem biurka czy stołu, za sprawą nóżek. To jest niezbędne, żeby nasze dyski twarde i zasilacz miały odpowiednią wentylację. Nie zabrakło także panelu I/O na górze obudowy, który oferuje dwa gniazda USB 2.0, jedno USB 3.2 pierwszej generacji, wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe.

Tylny panel S2 TG prezentuje się bardzo standardowo. Mamy tutaj jedną jednostkę chłodzącą 120 mm, o dokładnie tym samym oznaczeniu co na froncie. Tutaj jednak producent postawił na wtyczkę 3-pin. Pod nim widzimy siedem slotów na urządzenia PCI oraz wolny slot na zasilacz ATX.

Panel roboczy został wykonany ze szkła hartowanego i pozwala on uwydatnić charakter naszego komputera. Jest on w prosty sposób zdejmowalny – producent zastosował cztery śruby, których pozbędziemy się bez używania śrubokrętu.

W środku Zalman przewidział miejsce na montaż płyty głównej w formacie ATX, m-ATX lub mini-ITX. Do tego zmieścimy tutaj kartę graficzną o długości nie większej niż 330 mm oraz chłodzenie o wysokości 156 mm. Wcale gorzej nie powinni się czuć zwolennicy wydajnego chłodzenia, bowiem producent wspomina, że z tyłu i z przodu zmieścimy radiator 120 mm, chociaż wiele wskazuje na to, że z przodu 240stkę też powinniśmy zamontować. Na górze nie będzie to możliwe, ponieważ zbyt blisko jest krawędź płyty głównej.

Warto zwrócić uwagę, że w środku jest sporo miejsc przeznaczonych na śmigła o średnicy 120 mm. Z przodu zamontujemy do trzech jednostek, jedną z tyłu, dwie na górze oraz dwie na dole.

Przejdźmy teraz do kwestii nośników danych. Zalman w swoim S2 TG przewidział jedno miejsce na dysk SSD o wielkości 2,5 cala (w komorze głównej) i drugie z tyłu tacy płyty głównej. Również dwa dyski 3,5 calowe znajdują tutaj swoje miejsce, a dokładniej obok zasilacza, gdzie przygotowano stelaż z wyciąganymi, plastikowymi tackami.

Nie jesteśmy zachwyceni, jeżeli chodzi o zarządzanie okablowaniem w tej obudowie. Po instalacji wszystkich podzespołów mamy niewiele przestrzeni do prowadzenia przewodów i wcale łatwo nie jest je ułożyć (brakuje uchwytów na opaski zaciskowe, bardzo ciasno robi się w piwnicy przy nie modułowym zasilaczu oraz przestrzeń za tacką płyty głównej mogłaby być szersza o dosłownie 1-2 mm). Ogólnie musimy użyć nieco wyobraźni, żeby dobrze rozmieścić kable i przy tym nie uszkodzić ich przy zamykaniu panelu bocznego.

Podsumowanie

Zalman S2 TG to na pewno bardzo ciekawa propozycja dla osób z budżetem około 200 złotych. Otrzymujemy dobrze wykonaną, przestronną obudowę z przeźroczystym panelem bocznym. Doceniamy możliwość montażu aż czterech dysków oraz ośmiu wentylatorów. Niestety nieco do życzenia pozostawia sposób zarządzania okablowaniem i mała przestrzeń z tyłu tacki płyty głównej. Również zastosowane tutaj wentylatory to podstawowe jednostki, które przy maksymalnych obrotach są wyraźnie słyszalne. Uważamy jednak, że jeżeli ktoś szuka taniej i solidnej konstrukcji do zbudowania mniej wymagającego zestawu komputerowego to S2 TG powinna być odpowiednim wyborem.