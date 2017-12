BitFenix Enso – test obudowy

Firma BitFenix wprowadziła na rynek nowy model obudowy komputerowej, która pomimo że jest produktem budżetowym to wykorzystuje hartowane szkło i podświetlenie RGB, czyli dwa najpopularniejsze rozwiązania. Nowa seria Enso jest zaprojektowana z myślą o osobach, które cenią sobie nowoczesny styl, a także dobrą funkcjonalność. Jest ona zgodna z AURA Sync (ASUS), ale może także działać bez niego, ponieważ posiada własny kontroler LED RGB. Producent podkreśla zastosowanie beznarzędziowego montażu, dużej przestrzeni na komponenty oraz łatwej aranżacji okablowania. Jeżeli jesteście ciekawi czy model ten jest wart wydania około 369 złotych to zapraszamy Was do lektury!