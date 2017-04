Snapdragon 845 wykonany w 10 nm Low Power Plus

Według najnowszych doniesień firma Samsung wraz z Qualcomm pracują już nad nowymi układami SoC, które będą pojawiać się w smartfonach Galaxy S9 w przyszłym roku. Nowy procesor ma otrzymać nazwę Snapdragon 845, a jego produkcja ruszy we własnych fabrykach Samsunga. Możliwe, że zajmie się tym także TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), jako trzeci podmiot.



Przypomnijmy, że Galaxy S8 firmy Samsung to pierwszy telefon z najnowszym SoC Snapdragon 835. Wcześniej mówiło się, że będą w niego wyposażone też inne telefony jak np. LG G6. Niestety było to niemożliwe, bowiem Samsung zarezerwował sobie tyle egzemplarzy, że dostawy dla innych firmy były po prostu niemożliwe. Snapdragon 835 produkowany jest w fabrykach Samsunga i wykorzystywana jest do tego 10 nm litografia.



Samsung niedawno podał, że jest już gotowy do produkcji układów w 10 nm procesie litograficznym drugiej generacji. To właśnie miało wpływ na decyzję Qualcomm o tym, że najnowsze Snapdragony 845 będą produkowane we fabrykach Samsunga. Według najnowszych informacji proces "10 nm Low Power Plus" pozwala na uzyskanie o 10% lepszej mocy obliczeniowej oraz ograniczenie poboru mocy o 15%.