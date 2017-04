Firma Gigabyte zapowiedziała swoją autorską konstrukcję karty graficznej GeForce GTX 1060 "9Gbps". Model ten będzie nazywał się dokładnie Gigabyte Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition i będzie należała tych, które zajmują aż 2,5 slota w obudowie.



Urządzenie to wykorzystuje system chłodzenia z dwoma wentylatorami, który ma być zdecydowanie cichszy od innych coolerów na rynku. Na pokładzie mamy procesor Nvidia GP106-410 z 1280 rdzeniami CUDA, 80 jednostek teksturujących i 48 jednostek ROP. GPU będzie fabrycznie podkręcony o niecałe 10%. Zegar bazowy zwiększono do 1645 MHz, a w GPU Boost maksymalne taktowanie wynosi 1873 MHz. Nie zabrakło tutaj 6 GB pamięci GDDR5 o częstotliwości efektywnej 9024 MHz. Do tego mamy interfejs 192 bity. Diodowe podświetlenie to oczywiście dzisiaj standard, więc nie zabrakło go i tutaj. Na laminacie mamy dwa dodatkowe gniazda HDMI czyli tzw. VR-Link.



Gigabyte Aorus GeForce GTX 1060 Xtreme Edition nie została jeszcze oficjalnie wyceniona.