OnePlus 5 pokazany na renderach

Zabójca flagowców, jak mówi się o kolejnych smartfonach OnePlus doczekał się wersji z numerem 5, chociaż logicznie rzecz biorąc teraz powinniśmy dostać wersję z czwórką. Wynika to jednak ze strach w krajach Azji przed cyfrą cztery. Do tej pory wszelkie przecieki mówiły nam o jego specyfikacji, a teraz w końcu możemy poznać jego wygląd.



Okazuje się, że umieszczone w sieci rendery pokazują to co ludzie pracujący nad telefonem przekazali grafikom i ci przygotowali właśnie takie obrazki. Okazuje się, że design telefonu będzie zmieniony względem poprzedników. Dostrzegamy, że zastosowano tutaj czarną obudowę, którą mieliśmy w modelu 3T. Do tego z tyłu dostrzegamy podwójny aparat cyfrowy. Podobno całość ma być wykonana z metalu, tak jak miało to miejsce w 3 i 3T. Linie antenowe są praktycznie niewidoczne do góry, a na dole są bardzo subtelne. Czytnik linii papilarnych ma znaleźć się na froncie, którego jednak nam nie pokazano. Tam też będzie kamerka 16 MPix. Pod maską mamy znaleźć procesor Snapdragon 835, 6 GB pamięci RAM, do 256 GB miejsca na pliki i baterię o pojemności 3000 mAh. Grubość smartfona ma wynosić 7 mm.



Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od producenta. Do powyższych przecieków radzimy podchodzić z dystansem.