Trzech muszkieterów – test pendrivów SanDisk

Firma SanDisk dostarczyła do naszej redakcji trzy modele ciekawych pamięci przenośnych, które w poniższej recenzji Wam przedstawimy. Każdy z nich jest zupełnie inny i przyda się komuś innemu, dlatego artykuł podzieliliśmy na odpowiednie podstrony. Na początek przyjrzymy się modelowi Connect Wireless Stick, który jest odpowiedni dla osób posiadających smartfona/tablet bez gniazda pamięci lub osób, które szukają dodatkowego magazynu danych dla swojego laptopa. Drugim model to Ultra Fit, który idealnie ukazuje w jakim kierunku idzie rynek – totalna miniaturyzacja. A ostatnie urządzenie, które zbadaliśmy to Ultra Dual USB Drive 3.0, czyli pendrive wyposażony w drugą wtyczkę microUSB. Jeżeli jesteście ciekawi jak modele te sprawdzają się w praktyce i czy warto po nie sięgnąć to zapraszamy do lektury.

Problem z brakiem miejsca na urządzeniu mobilnym dotyczy bardzo wielu użytkowników. Sięgają oni po nowe, pojemniejsze karty pamięci lub wykupują dostęp do chmur. A przecież firma SanDisk posiada w swojej ofercie dosyć nietypowe, ale jakże użyteczne urządzenie o nazwie Connect Wireless Stick. To pendrive, który służy do przechowywania wszelakich plików i został dodatkowo wyposażony w moduł WiFi działający w częstotliwości 2.4 GHz. To właśnie ta cecha daje nam duże możliwości.

Oczywiście urządzenie można wykorzystać jako typowego pendriva, którego podłączamy do portu USB w naszym komputerze. Jednak za sprawą łączności bezprzewodowej możemy przesyłać z niego pliki bez konieczności podpinania pod urządzenie docelowe. To właśnie daje przewagę nad innymi pamięciami masowymi. Jest jednak pewien warunek – oba urządzenia muszą być w jednej sieci. Możliwość połączenia jest na odległość do 10 metrów. A jak to zrobić? Wystarczy pobrać dedykowaną aplikację SanDisk Connect Drive, która jest dostępna na Androida i iOS oraz przełączyć tryb na obudowie pendriva.

Po tym zabiegu już możemy korzystać z bardzo intuicyjnej aplikacji, która pozwoli nam przesyłać w zamkniętej sieci pendrive – nasz smartfon/komputer etc. pliki zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Możemy także tworzyć foldery, żeby utrzymać porządek i sortować dokumenty. Jest także opcja stworzenia kopii zapasowej naszych danych. Aplikacja oferuje wszelkie niezbędne funkcje i jest łatwa w użytkowaniu. Nie zabrakło także przyjemnych dodatków jak np. odtwarzacza muzyki czy przeglądarki zdjęć.

SanDisk Connect Wireless Stick jest wyposażony we wbudowaną baterię, która pomimo miniaturowych rozmiarów pozwala na pracę pendriva przez niecałe pięć godzin, a to przecież bardzo dużo czasu, żeby pobrać potrzebne pliki lub przesłać je na urządzenie. Jak długo ładuje się sprzęt SanDiska? Bardzo krótko, bowiem po podłączeniu go do portu USB potrzebne jest zaledwie 20 minut, żeby bateria od zera napełniła się do 100%. O tym jaki jest poziom naładowania i ile jeszcze czasu możemy korzystać z pendriva dowiemy się tylko z aplikacji, bowiem na obudowie nie umieszczono żadnego wskaźnika.

Co uważamy na temat SanDisk Connect Wireless Stick? To bardzo przydatne urządzenie, które w zasadzie posiada tylko jedną wadę – jest dosyć wolne, co wynika z zastosowania interfejsu USB 2.0. Wbudowany moduł WiFi to jednak świetny pomysł, który daje dużo nowych możliwości. Od teraz dużo łatwiej zrobić kopię zapasową danych, a także nie trzeba się specjalnie przejmować wolnym miejscem w pamięci wbudowanej naszego telefonu. Na rynku dostępnych jest kilka wersji pojemnościowych, my otrzymaliśmy najmniejszą, bo 16 GB, która kosztuje obecnie około 90 złotych. Ale są także modele 128 czy 256 GB, które kosztują oczywiście więcej, ale zapewnią nam dużo wolnej przestrzeni na pliki audio czy wideo.