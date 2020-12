Prezentownik 2020 - pomysły na świąteczne prezenty

Klawiatura Natec Turbot Slim

Klawiatura Natec Turbot Slim Touchpad jest to idealna klawiatura przeznaczona głównie do obsługi telewizorów SMART, dzięki czemu przeglądanie Internetu, obsługa multimediów jest bezproblemowa i sprawia wiele przyjemności. Aluminiowa obudowa zapewnia odpowiednią sztywność klawiatury podczas pracy na kolanach. Najważniejsze jej cechy to: niskoprofilowe i ciche klawisze wykonane w technologii X-scissors, super płaski profil klawiatury, nano odbiornik o zasięgu działania do 10m oraz 12 klawiszy multimedialnych.

Mysz Genesis Krypton 550

Genesis Krypton 550 to lekka i komfortowa mysz gamingowa, która zapewni wydajność potrzebną do odniesienia spektakularnego zwycięstwa w każdej potyczce. Bądź prawdziwym łowcą polującym na swoich przeciwników uzbrojonym w najbardziej skuteczną broń. Krypton 550 zapewnia szybkie i precyzyjne namierzanie, dzięki czemu usuniesz wszystkich konkurentów w cień. Gryzoń dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji zapewni potrzebny komfort Twojej dłoni podczas najdłuższych potyczek gamingowych. Co więcej, wyjątkowa faktura na wzór plastra miodu na bokach gryzonia zapewni stabilny chwyt oraz dodatkową kontrolę podczas gwałtownych ruchów.

Mysz Genesis Thor 300 RGB

Fundamentem Thor 300 RGB TKL to wysokiej jakości przełączniki Outemu Red, które zapewniają najlepsze doświadczenia w wymagających grach. Do aktywacji kliku potrzebujemy zaledwie 45 gram nacisku, a to ze świetnym czasem reakcji 8 ms zapewnia Ci lepszy performance w Twojej grze. Klawisze charakteryzują się nadzwyczajną żywotnością do 50 mln kliknięć, dzięki czemu będzie ona służyć Ci przez wiele lat. Dzięki klawiszom multimedialnym, Thor 300 RGB TKL poprawia komfort codziennego funkcjonowania przy komputerze. Dzięki różnym opcjom rozmieszczonych na przyciskach F1 - F12 masz łatwy dostęp do popularnych aplikacji jak kalkulator czy poczta. Wygodnie też kontrolujesz multimediami – sprawnie zmienisz aktualnie odtwarzaną piosenkę i wyregulujesz głośność nawet podczas grania.

Genesis Seaborg 400

Zanurz się w pełni w świat wyścigów! Dzięki podwójnemu systemowi wibracji wyczujesz każdą nierówność na drodze, złapane pobocze czy wpadnięcie w poślizg. Kierownica Seaborg 400 będzie świetnym kompanem do beztroskich zabaw na szutrze, emocjonujących wyścigów na ćwierć mili i fenomenalnych driftów. Poczuj różnice! Wyposażona w 8 programowalnych przycisków da Ci pełną swobodę zbudowania centrum sterowania. Nitro, spowalniacz czasu, hamulec ręczny to wszystko może być dostępne z poziomu kierownicy. Kierownica Seaborg 400 doskonale współpracuje z PC oraz konsolami Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 i PlayStation 4, dzięki temu możesz zmieniać platformy jak tylko Ci się podoba!

Natec Falcon

Natec Falcon to nowoczesna bezprzewodowa mysz biurowa z potrójnym trybem komunikacji, który pozwoli na połączenie myszki z trzema urządzeniami w tym samym czasie. Falcon, dzięki specjalnie zaprojektowanym kształcie zmniejsza obciążenie mięśni i polepsza ułożenie dłoni, co więcej zachwyca swoją funkcjonalnością oraz wysokim komfortem użytkowania. Poznaj Natec Falcon, Twoją nową mysz biurową. Zastosowanie technologii Bluetooth 5.0 pozwala na ciągła i stabilną pracę bez zbędnych przerwań sygnału do 10 m. Natomiast kabel użyjesz tylko i wyłącznie, podczas ładowania twojej ulubionej myszki.

Genesis Xenon 800

Sercem gryzonia jest jeden z najlepszych dostępnych na rynku sensorów PMW3389, który odpowiada za maksymalną dokładność, szybkość i kontrolę rozgrywki. Charakteryzując się najlepszymi osiągami, chwali się rozdzielczością do 16 000 DPI, akceleracją 50G oraz szybkością śledzenia aż do 400 IPS. Taka specyfikacja jest gwarancją że sensor nie zgubi się nawet przy najszybszych ruchach myszką podczas wytrawnej rozgrywki. Podziurawiona, by obniżyć wagę jak tylko się da. Ważąc jedynie 58 gram, Xenon 800 pozycjonuje się na jedną z najlżejszych myszy dostępnych na rynku zapewniając maksymalną kontrolę i niebywałą możliwość błyskawicznych ruchów. Nigdy wcześniej, żadna myszka nie współgrała tak z Twoją pamięcią mięśniową. Koniec z przemęczaniem nadgarstka. Celuj szybciej, dokładniej i z komfortem przed długi czas.