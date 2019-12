Prezentownik 2019 - pomysły na świąteczne prezenty

Do świąt pozostały dwa tygodnie. To przede wszystkim czas na spędzenie czasu z naszymi najbliższymi, złożenie sobie życzeń i obdarowanie się prezentami. Każdy z nas stoi przed podjęciem trudnego wyboru, jaką niespodziankę sprawić swojej mamie, córce czy teściowej. W sklepach liczba zakupowiczów niebawem osiągnie maksimum, dlatego warto już przed udaniem się do galerii handlowej wiedzieć co jest naszym celem. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was poniższy artykuł, w którym umieściliśmy najciekawsze naszym zdaniem produkty. Znajdziecie tutaj tylko sprawdzone i dobrze znane marki. Do wyboru sprzęt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, dzięki czemu każdy z Was znajdzie coś odpowiedniego lub znajdzie inspirację na świąteczne zakupy.

Audictus Winner

Audictus Winner, to model słuchawek który dostał skórzane wykończenie i akumulator, który zgodnie z deklaracją producenta ma pozwolić na 8 godzin pracy po naładowaniu. Działają one w oparciu o Bluetooth w wersji 4.2. Wspomniany akumulator ma pojemność 300 mAh i nawet jeśli się wyczerpie, nie będzie to oznaczało końca słuchania muzyki. W zestawie ze słuchawkami znajduje się bowiem przewód AUX, przy pomocy którego słuchawki można podłączyć do źródła dźwięku także przy pomocy standardowego kabla – dostarczony przewód ma długość 2,5 metra. Słuchawki wyposażono w przetworniki neodymowe o średnicy 40 mm. Pasmo przenoszenia to 20-20000 Hz, impedancja to 32 Ω, a dynamika wynosi 100 dB. Użytkowników zainteresowanych nie tylko dźwiękiem, ale także wykonaniem, z pewnością zainteresuje fakt, iż pałąk oraz nauszniki słuchawek zostały pokryte skórą. Dzięki temu całość ma nie tylko dobrze wyglądać, ale także odznaczać się dobrą trwałością.

Encore RockMaster OE

Polecane przez nas słuchawki zostały wyposażone w ogromne nauszniki i oferują bardzo elegancki design. Zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów w kolorze czarnym. Słuchawki są rozchwytywane zarówno przez młode pokolenie, jak i wiekowych audiofilii. Konstrukcja ta zapewnia stabilne utrzymanie się słuchawek na głowie. To za sprawą sporych nauszników, które otaczają ucho i szerokiego pałąka dobrze trzymającego się na miejscu, na którym go umieścisz. Encore RockMaster OE zaprojektowano, by służyły podczas codziennych czynności. Posiadają zamkniętą konstrukcję, rozsądne gabaryty, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w pracy stacjonarnej w domu, a także jako mobilny sprzęt idealny do autobusu, czy na dłuższą podróż.

Encore RockMaster Live

Słuchawki nauszne, które zawsze możesz wziąć ze sobą. Wyposażone są w przetwornik dynamiczny o średnicy 38 mm, który zapewnia najwyższej jakości brzmienie z głębokim basem oraz szeroką sceną. Dzięki niskiej impedancji, słuchawki pokażą 100% możliwości z każdego źródła dźwięku. Konstrukcja RockMaster Live jest lekka (tylko 125 gramów) i składana. Wysoką trwałość zapewnia metalowy pałąk, zaś wygodę użytkowania poprawiają głębokie nausznice (zapasowa para w zestawie) oraz jednostronny, odpinany przewód. Model ten zaprojektowano, aby służyły Ci codziennie tam gdzie ich potrzebujesz. Posiadają zamkniętą konstrukcję, niewielki rozmiar i składany pałąk, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w pracy stacjonarnej w domu czy pracy, a także jako mobilny sprzęt idealny do autobusu, czy na dłuższą podróż.

Mikrofon Radium 400

Jest to mikrofon pojemnościowy a jego kapsuła została wykonana tak, aby jak najlepiej zbierać głos płynący w jego kierunku oraz skutecznie eliminować dźwięki, które znajdują się za mikrofonem. Taka funkcja nosi nazwę polaryzacji kardioidalnej. Dzięki temu mikrofon dobrze oddaje barwę głosu, tonację i pokazuje pełną moc możliwości głosowych streamera. Wysoka jakość „nagrywek” to nie wszystko. Radium 400 posiada także szereg udogodnień związanych z jego obsługą. Ramię regulowane w każdą stronę, możliwość zawieszenia od góry jak i od dołu pozwolą dostosować położenie mikrofonu do potrzeb streamera. Mikrofon został także wyposażony w koszyk zapobiegający wstrząsom, pop-filtr oraz gąbkę antyszumową. Taki poziom kontroli znacznie ułatwia prowadzenie streamów.

RHA MA390 WIRELESS

Słuchawki MA390 to połączenie wysokiej jakości brzmienia i wygody użytkowania. Model MA390 Wireless wykorzystuje protokół Bluetooth ze wsparciem kodeka aptX, aby zapewnić najwyższej klasy doznania dźwiękowe. Mamy dostępny tutaj zintegrowany, uniwersalny pilot z mikrofonem, kóry pozwala na kontrolę smartfona, rozmów oraz muzyki. MA390 Wireless zapewniają około 8 godzin pracy bez ładowania. Wyposażono je także w LED-owy wskaźnik poziomu baterii oraz mechanizm oszczędzania energii, który automatycznie wyłączy słuchawki po 5-minutowym braku sygnału. W zestawie ze słuchawkami znajduje się po dwie pary silikonów w rozmiarze S, M i L dostosować wielkość tipsa pod średnicę swojego kanału usznego oraz materiałowy pokrowiec.