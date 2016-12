Prezentownik 2016 - pomysły na świąteczne prezenty

Do świąt pozostały niecałe cztery tygodnie. To przede wszystkim czas na spędzenie czasu z naszymi najbliższymi, złożenie sobie życzeń i obdarowanie się prezentami. Każdy z nas stanie przed podjęciem trudnego wyboru, jaką niespodziankę sprawić swojej mamie, córce czy teściowej. W sklepach liczba zakupowiczów niebawem osiągnie maksimum, dlatego warto już przed udaniem się do galerii handlowej wiedzieć co jest naszym celem. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was poniższy artykuł, w którym umieściliśmy najciekawsze naszym zdaniem produkty. Znajdziecie tutaj tylko sprawdzone i dobrze znane marki. Do wyboru sprzęt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, dzięki czemu każdy z Was znajdzie coś odpowiedniego lub znajdzie inspirację na świąteczne zakupy. Zapraszamy do lektury, a następnie do sklepów stacjonarnych, jak i online.

Raijintek TRITON

Zestaw chłodzenia wodnego wraz z którym otrzymujemy regulator obrotów oraz dwa wydajne wentylatory typu 120mm. Dają one nam przepływ powietrza na poziomie 340 m3/h. Do tego dochodzi aluminiowa chłodnica w kolorze czarnym, w rozmiarze 240mm. Jest ona typu HDF (High Density Fins), czyli ma wysoką gęstość żebrowań. Razem z dwoma mocnymi wentylatorami pozwala to spokojnie schłodzić podkręcone CPU, których wydalane ciepło wynosi nawet 400W.

UPS Power Walker Ups Line-Interactive 3000 VA

Power Walker VI 3000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". W dodatku model ten wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu na froncie wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco monitorować napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom naładowania baterii i obciążenie UPS'a. Produkt Power Walker zapewnia czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla domu lub małego biura.

Wentylatory Reeven Zephyros

Zephyros to ekonomiczne wentylatory z wbudowanymi diodami LED, które należą do najnowszych modeli w ofercie REEVEN. Dostępne są w 3 kolorach (czerwony, niebieski i biały), co pozwala zmodyfikować komputer w zależności od osobistych potrzeb. Zephyros obracają się z prędkością 1000 obrotów na minutę przy napięciu 12V.

Reeven Okeanos

OKEANOS jest coolerem typu twin-tower, który należy do najbardziej elitarnej klasy. Na swoim pokładzie posiada podwójny wentylator. Radiator jest konstrukcją z 6 Heat pipe zbudowanymi, tak aby spełnić nawet najwyższe wymagania użytkowników. Na pokładzie znajdziemy wentylator 140mm i 120mm. Możemy także dołożyć trzecią jednostkę w celu maksymalizacji możliwości chłodzenia. Załączony kabel SSA może być stosowany, jeżeli chcemy zrównoważyć wydajność i ciszę. Okeanos jest idealnym wyborem dla overclockerów i graczy.



Power Walker Line-Interactive 600VA 2X PL 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB

Seria PowerWalker VI 600-2000 SC oferuje proste rozwiązanie dla komputerów i do innych zastosowań domowych. Urządzenie dostępne jest z gniazdkami schuko, francuskimi i brytyjskimi oraz posiada kontrolowany mikroprocesorowo automatyczny regulator napięcia, który stabilizuje napięcie do bezpiecznego przedziału poprzez tryby wzmocnienia lub osłabienia napięcia. Model ten może być włączany bezpośrednio z baterii (funkcja zimnego startu) oraz wewnętrzne baterie mogą być ładowane w trybie czuwania. Komunikacja odbywa się za pomocą portu USB, który umożliwia monitorowanie i kontrolowanie urządzenia. Sprzęt oferuje bardzo kompaktowe rozmiary.

Raijintek Tisis

Raijintek oferuje od niedawna świetne chłodzenie o nazwie Tisis, które waży aż 1211g. Zbudowany on jest z miedzianej podstawy, pięciu miedzianych rurek cieplnych z każdej strony o średnicy 8mm. Oddają one ciepło do dwóch aluminiowych części radiatora, który pokryty jest niklem, co zwiększa przewodność cieplną. Maksymalna efektywność Raijintek Tisis to aż 350 W TDP. Model ten może także pracować pasywnie, gdzie jego wydajność wynosi wtedy 200 W TDP. W zestawie z tym niesamowitym radiatorem znajdziemy dwa ciche i efektywne wentylatory 140mm, które są zamocowane na gumowych kołkach.

Reeven Steropes

Stereopes to układ chłodzenia, który został wykonany w kształcie litery "C". Ciepło jest transportowane do radiatora za pomocą pięciu niklowanych ciepłowodów. Za przepływ powietrza odpowiada położony centralnie wentylator 120 mm, który przy maksymalnej prędkości obrotowej 2000 RPM zapewnia wydajność 45 m3/h, wytwarzając przy tym hałas wynoszący 33 dBA. Szybkość obrotów można zmieniać za pomocą kontrolera PWM. Steropes współpracuje z podstawkami LGA 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 oraz AMD: AM2, AM2+, AM3+, FM1, FM2 i FM2+.

FirePower Fatal1ty 750W

Noctua NH-D15S

Nowy cooler jest zbudowany na podstawie znanego NH-D14. Jest to podwójna wieża klasy Premium dla osób o najwyższych wymaganiach. Chłodzenie marki Noctua posiada rozbudowany układ heatpipe oraz dwa wentylatory NF-A15 140mm z obsługą PWM (automatyczna kontrola prędkości). Nie zabrakło zaufanego systemu montażu SecuFirm2, wydajnej pasty termoprzewodzącej Noctua NT-H1 oraz 6 letniej gwarancji producenta. Wysokość chłodzenia z wentylatorem to 165 mm. Możliwe jest również podniesienie wentylatorów o 5mm celem zwiększenia wolnej przestrzeni dla montażu wysokich pamięci RAM.