Atrakcyjny i wydajny hosting dedykowany pod Wordpress-a? Na IDHosting to możliwe.

Branża serwerów hostingowych z pewnością nie należy do tych nudnych i pozbawionych nowych technologii. Firmy z tego sektora IT zmuszone są do walki o klienta za pomocą atrakcyjnych promocji cenowych, czy też dodatkowych funkcjonalności. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych serwerów WWW, który oferowany jest przez IDHosting.pl. Pakiet ten oferuje jednocześnie jeden z najnowocześniejszych paneli administracyjnych o nazwie Plesk, który posiada wbudowany WordPress Toolkit – idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko i kompleksowo uruchomić i administrować nową stronę (lub dziesiątki stron) opartych na CMS-ie WordPress.

Pierwszą kwestią, która naszym zdaniem ma znaczenie przy wyborze hostingu pod stronę na WordPressie są oczywiście ceny. Usługodawca oferuje dość szeroki wachlarz cenowy, w kilku różnych pakietach. Najtańszy można nabyć w cenie 99 zł brutto na rok, zaś najdroższy to koszt wynoszący 279 zł brutto na rok. W naszej opinii, warto skupić się przede wszystkim na dwóch pakietach środkowych – Zielonym w cenie 149 zł oraz Żółtym w cenie 199 zł. Są to z pewnością pakiety o najbardziej optymalnych parametrach.

Podane ceny dotyczą oczywiście opłaty rocznej brutto za korzystanie z usług IDHosting.pl z WordPress Toolkit, zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych latach. Dla wielu osób powinna być to kluczowa informacja, ponieważ nie zostanie zaskoczony w kolejnym roku korzystania z usługi hostingu jak w przypadku wielu firm, które podnoszą ceny.

Pakiet Zielony

Pakiet ten oferuje bardzo ciekawe możliwości, w dość dobrej cenie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące jego opcji:

pojemność serwera wynosi 50 GB na dyskach SSD,

wielkość transferu miesięcznego to 200 GB,

w promocji można otrzymać domenę o .pl za 1 zł,

użytkownik otrzymuje również gratis certyfikat SSL.

Z pewnością będzie to odpowiednia opcja dla przeciętnego użytkownika. Niewątpliwą zaletą jest możliwość otrzymania certyfikatu SSL, który szyfruje dane i w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo strony www, całkiem za darmo. Koszty korzystania z takiego certyfikatu często nie są małe, a usługodawcy wyraźnie zależy na tym, aby wszystkie strony www znajdujące się na jego serwerach były w pełni bezpieczne. Dodatkowo Google patrzy na bezpieczne strony bardziej przychylnie.

Pakiet Żółty

Jest to opcja droższa zaledwie o kwotę 50 zł brutto w skali roku. Co w zamian za dopłatę otrzymuje użytkownik?

pojemność serwera wynosi aż 100 GB na dyskach SSD,

nie ma limitu wielkości transferu w miesiącu, co jest znacznym udogodnieniem,

domena .pl dostępna jest dla właścicieli pakietu w promocyjnej cenie 1 zł,

użytkownik również w przypadku tego pakietu otrzymuje w gratisie certyfikat SSL.

W przypadku obu pakietów, całkiem darmowy jest również instalator aplikacji. Jeżeli istnieje taka możliwość, warto zdecydować się na pakiet Żółty, ponieważ dwukrotnie większa przestrzeń dyskowa oraz nielimitowany transfer to znaczące zalety.

W obu przypadkach migracja strony oraz poczty ze starego serwera jest bezpłatna.

Dostępny dla klientów IDHosting.pl panel administracyjny Plesk wraz z WordPress Toolkit to chyba największa zaleta dla osób chcących kupić hosting z możliwością budowy strony na WP. Jest to bowiem najbardziej zaawansowany technologicznie panel pozwalający na budowę i zarządzanie stroną WordPress Nie oznacza to jednak, że panel jest skomplikowany w użyciu. Nawet osoby, które do tej pory nie miały styczności z hostingiem i możliwością samodzielnego tworzenia lub administrowania strony, z pewnością poradzą sobie bez najmniejszych trudności. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że mimo najlepszych narzędzi i starań WordPress jest nadal najczęściej atakowanym i zawirusowanym systemem CMS.

Jakie możliwości daje WordPress Toolkit?

Przede wszystkim wyręcza użytkownika z najbardziej kłopotliwych czynności o których często można zapomnieć.

- jeśli tego chcemy automatycznie aktualizuje Wordpressa oraz wszystkie wtyczki i motywy

- pilnuje spraw bezpieczeństwa i podpowiada co w tej kwestii możemy poprawić

Sama instalacja Wordpressa jest też banalnie prosta i sprowadza się do 3 kliknięć i kilkunastu sekund oczekiwania.

WordPress Toolkit to bez wątpienia bardzo dobre narzędzie, z którego z przyjemnością skorzysta każdy użytkownik IDHosting.pl . Daje ono bowiem bardzo wiele możliwości, ułatwiając tym samym obsługę strony www i zarządzanie nią. Warto zwrócić uwagę na to, że inne serwery hostingowe nie posiadają tak nowoczesnych narzędzi i nie oferują ich z pewnością za darmo.

Kreator stron www

Każdy z wymienionych pakietów cechuje jeszcze jedno spore udogodnienie – kreator stron www całkiem za darmo. Dzięki niemu, nawet osoby początkujące i nie znające języków programowania, czy nie korzystające z programów graficznych, mogą samodzielnie tworzyć naprawdę ładne i funkcjonalne strony. Jest to alternatywa dla Wordpressa przy mniej wymagających stronach.

Na początku, użytkownik wybiera kategorię zbliżoną najbardziej do tematyki strony www, a kreator sam prowadzi go dalej przez kolejne kroki. Po uzupełnieniu najważniejszych danych kontaktowych, przechodzi się już swobodnie do edycji samej treści strony.

Intuicyjny edytor i przyjazny przewodnik sprawiają, że każdy może sam edytować poszczególne elementy witryny, jak również zmieniać jej kolorystykę, czy elementy graficzne. Nawet dla osób niedoświadczonych w tym zakresie, nie powinno to stanowić najmniejszej trudności.

IDHosting oferuje promocyjne ceny na domeny przy zakupie swoich serwerów. To bardzo dobra oferta, jednak my zwracamy uwagę przede wszystkim na taką funkcję, jaką jest bezpłatny dostęp do certyfikatu SSL. Zwiększa on bezpieczeństwo strony www, co brane jest pod uwagę przez Google podczas rankingowania stron w wyszukiwarce.

Podsumowując, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że IDHosting.pl to idealna propozycja zarówno dla firm, jak i dla klientów prywatnych, którym zależy na najwyższej jakości usług. Łatwy w obsłudze hosting, duża przestrzeń dyskowa oraz przede wszystkim bezpieczeństwo danych można nabyć w naprawdę dobrej cenie, która jednocześnie jest stała. Warto też zwrócić uwagę na innowacyjny panel Plesk, który jeszcze długo nie będzie miał na rynku prawdziwego konkurenta. Po więcej informacji zapraszamy na stronę idhosting.pl, gdzie można zapoznać się również z innymi pakietami usługodawcy.

Na koniec warto zwrócić uwagę również na to, że IDHosting poza serwerami WWW ma w swojej ofercie: