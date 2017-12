Prezentownik 2017 - pomysły na świąteczne prezenty

Na koniec roku przygotowaliśmy dla Was potężny poradnik z upominkami, dzięki któremu oszczędzicie czas na bieganie po sklepach i analizowanie ofert w Internecie. Podzieliliśmy go na kilka kategorii, w których najdziecie nie tylko polecane przez nas laptopy, coolery i obudowy, ale także ciekawe gadżety i akcesoria. Do świąt już coraz mniej czasu, więc nie zwlekajcie dłużej i sprawdźcie sami, jakie znakomite propozycje proponujemy Wam na prezent pod choinkę.

Cooler Master MasterKeys Pro L RGB

Klawiatura mechaniczna CM MasterKeys Pro L RGB jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie uznają kompromisów i chcą maksimum wygody. W klawiaturze zastosowano oryginalne przełączniki Cherry MX Brown dzięki czemu przetrwa miliony kliknięć nawet podczas agresywnej gry. Dodatkowym atutem jest ultra jasne podświetlenie LED RGB z dodatkowymi efektami świetlnymi. Klawiatura posiada również ulepszony procesor CORTEX ARM o taktowaniu 72Mhz, który jest o 25% szybszy niż poprzednia generacja, dzięki czemu zmiana ustawień w locie, antyghosting jest szybka i bezproblemowa. Oprogramowanie CM pozwala na przypisanie klawiszom dodatkowych funkcji takich jak zmiana podświetlenia, szybkość powtórzeń, blokada klawisza windows, makra, profile oraz sterowanie multimediami. System N-roller pozwala na naciśnięcie 6 oraz więcej przycisków naraz i każdy z nich zostanie odczytany prawidłowo.

Cougar Attack X3 RGB

ATTACK X3 RGB oferuje elegancką konstrukcję z aluminiową płytą, oświetleniem RGB LED, przełączniki mechaniczne Cherry MX, zaawansowany system makr i pełny N-key rollover w trybie USB. Gry często wymagają skomplikowanych kombinacji klawiszy. Większość klawiatur na rynku ma ograniczenia dotyczące liczby jednoczesnych naciśnięć klawiszy, przy czym zdecydowana większość jest ograniczona do 6 jednoczesnych aktywacji lub nawet mniejszej ilości. ATTACK X3 RGB uwolniony został od tych ograniczeń, dzięki czemu możesz wcisnąć dowolną liczbę kluczy i zawsze uzyskać dokładny wynik! Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie do 3 pełnych profili konfiguracyjnych w klawiaturze, pozwalając zachować Twoją konfigurację nawet jeśli przeniesiesz swoją klawiaturę do innego komputera. ATTACK X3 RGB wyposażony został w najpopularniejsze przełączniki do gier: Cherry MX. Z gwarantowanym okres co najmniej 50 milionów kliknięć i niezrównaną niezawodność, szybkość aktywacji przełączników pozwoli Ci pokazać, jak dobry jesteś.

Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 300 i 300 TKL

Wielu graczy nie rozstaje się ze swoimi klawiaturami nawet wtedy, kiedy są zmuszeni do grania poza miejscem zamieszkania. Thor 300 TKL powstało z myślą o nich. TKL to skrót od Tenkeyless Mechanical Keyboard, czyli mechanicznej klawiatury bez części numerycznej. To właśnie kompaktowe rozmiary czynią Thor 300 TKL idealnym urządzeniem do zabrania ze sobą. Do Thor 300 TKL – turniejowego mechanik bez części numerycznej – dołącza jej większy brat: Thor 300. Przełączniki red lub blue, funkcjonalne podświetlenie, pełny N-Key rollover, wytrzymała budowa czy minimalistyczny design – tym właśnie może pochwalić się pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna Thor 300. Decydując się na jeden z modeli Thor 300, użytkownik wybiera również kolor podświetlenia. Wersja z czerwonymi switchami posiada białe podświetlenie, a niebieskimi: zielone. Do tego dochodzi aż 20 trybów świetlnych, w tym 10 standardowych, 8 dedykowanych pod najpopularniejsze gatunki gier online oraz 2, które gracz sam może zaprogramować.

Klawiatura Genesis Rhod 400 RGB

Dobra klawiatura musi być przede wszystkim wytrzymała i gwarantować wygodę gry. Podstawą Rhod 400 jest wytrzymała obudowa, wzmocniona dodatkowo dwiema aluminiowymi klamrami. Ponadto wysoki skok klawiszy oraz rozwiązania takie jak gumowe nóżki z możliwością zmiany wysokości (tylne nóżki), gwarantują odpowiedni komfort rozgrywki. Gamingowy charakter Rhod 400 RGB został podkreślony poprzez wykorzystanie podświetlenia LED z możliwością ustawienia jednego z 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, biały, fioletowy, żółty i biały) oraz efektu PRISMO czyli popularnej „tęczy”. Klawiatura posiada 12 klawiszy funkcyjnych (F1 –F12), dzięki którym można w łatwy sposób obsługiwać multimedia. Klawiatura dla gracza bez anti-ghostingu nie ma racji bytu. Dlatego Rhod 400 RGB posiada tę funkcję dla aż 19 klawiszy. Gracz może wykorzystywać skomplikowane kombinacje w grze, wciskając większą liczbę klawiszy bez obaw, że zakończy się to lagiem i porażką. Dobra membrana oprócz odpowiedniej reakcji, powinna być również jak najbardziej funkcjonalna i dobrze się prezentować. Klawiatura Rhod 400 RGB proponuje dobre połączenie jakości wykonania, wielu funkcji ułatwiających wygodę gry oraz efektu RGB, który podkreśla jej niezwykły charakter.

Cougar Revenger S

Revenger to urządzenie przeznaczona dla graczy. Urządzenie wyposażono w wysokiej klasy czujnik optyczny, a także dwustrefowe podświetlenie diodowe RGB. Najważniejszym elementem gryzonia jest czujnik PMW 3360 działający z rozdzielczością od 100 do 12000 DPI. Czas reakcji urządzenia to zaledwie milisekunda. Maksymalne przyspieszenie gryzonia wynosi 50 G, a maksymalna szybkość śledzenia to 250 IPS. Pod maską Revenger mamy pamięć o pojemności 512 kB, w której przechowywane są maksymalnie trzy profile ustawień, konfigurowalne z poziomu dedykowanej aplikacji Cougar UIX System. Mysz ma sześć programowalnych przycisków z mikroprzełącznikami Omron. Jeśli chodzi o podświetlenie, to znajdziemy tutaj dwie niezależnie sterowane strefy diodowe z 16,8 miliona barw. Sprzęt ten ma wymiary 135 x 70 x 45 mm i waży 115 g. To bardzo dobry wybór na świąteczny prezent.

Mysz Genesis Krypton 400

Lekki, precyzyjny gryzoń o sporych możliwościach konfiguracji – tak można najkrócej scharakteryzować Krypton 400, profesjonalną myszkę gamingową, która przypadnie do gustu wielu graczom. Niezawodność Krypton 400 gwarantuje wysokiej klasy sensor optyczny PMW3320 ze stajni PixArt. Prócz niezwykłej precyzji, sensor umożliwia wybór jednego z aż sześciu dostępnych poziomów zmiany DPI, od 400 do 5200. Zmiany w locie dokonujemy przy pomocy dedykowanych przycisków umieszczonych nad scrollem. Jaka sytuacja by gracza nie spotkała w czasie rozgrywki, jego gryzoń będzie przygotowany na wszystko.

Cougar Minos X5

Cougar Minos X5 to innowacyjny gryzoń, który wprowadza nowy standard częstotliwości próbkowania. Za sprawą realnej wartości 2000 Hz, każdy ruch jest przenoszony błyskawicznie na ekran naszego monitora, dzięki czemu mysz daje nam przewagę nad rywalami. Rozwiązanie to w połączeniu z niesamowicie precyzyjnym sensorem PixArt PMW3360 daje bardzo duże możliwości podczas rozgrywki. Minos X5 to nie tylko jedna z najbardziej zaawansowanych myszek na rynku, ale także sprzęt gwarantujący ogromną wygodę użytkowania i pewność chwytu. Kształt myszy został zaprojektowany po konsultacjach z profesjonalnymi graczami. X5 zapewnia łatwy dostęp do przycisków, co przyspiesza czas reakcji. Gryzoń został pokryty antypoślizgową gumą na panelu bocznym, co zdecydowanie zwiększa komfort pracy i zapobiega niechcianemu wysunięciu się myszy z dłoni w kluczowej akcji.

Cougar Ultimus RGB

Klawiatura mechaniczna oparta o przełączniki TTC-Red, której obudowę wykonano ze stalowej ramy, dzięki czemu jest stabilna i solidna. Podświetlanie w systemie RGB daje duże możliwości konfiguracji. Można dowolnie konfigurować kolorystykę lub skorzystać z 14 wbudowanych efektów. Dzięki pełnemu NKRO możemy wdusić dowolną liczbę klawiszy bez obaw o to, że któryś nie zostanie zarejestrowany. Większość innych klawiatur posiada limit ilości klawiszy jakie można nacisnąć jednocześnie. Ultimus wyposażony jest w N-Key rollover, który pozwoli wcisnąć dowolną liczbę kluczy i zawsze dokładnie odwzorować ruchy w grze. Dodatkowo dzięki nowatorskiej blokadzie klawisza Windows unikniemy nieprzyjemnego minimalizacji gry.

Klawiatura Natec Turbot Slim Touchpad

Natec Turbot Slim Touchpad jest to doskonała klawiatura przeznaczona przede wszystkim do obsługi telewizorów SMART, dzięki czemu przeglądanie Internetu, obsługa multimediów jest bezproblemowa i sprawia wiele przyjemności. Jej aluminiowa obudowa zapewnia odpowiednią sztywność urządzenia podczas pracy na kolanach. Model ten komunikuje się z komputerem za pomocą częstotliwości 2.4 GHz. Klawiatura zbudowana jest z 83 klawiszy z mechanizmem X-scissors. Jej wymiary to 355 x 129 x 11 mm, a jej zasięg wynosi 10 metrów. Dzięki małej wadze (400 gramów) korzystanie z produktu marki Natec jest komfortowe. To bardzo dobry pomysł na prezent dla każdego domu, gdzie znajduje się nowoczesny Smart TV.

Zestaw dla graczy 4 w 1 FURY Thunderstreak

W zestawie Thunderstreak, gracz otrzymuje funkcjonalną i trwałą klawiaturę membranową, z funkcją wielokolorowego podświetlenia, 12 klawiszami funkcyjnymi, anti-ghostingiem dla większości klawiszy oraz wydłużoną dolną część konstrukcji stanowiącą podporę pod nadgarstki. Ponadto klawiatura posiada specjalne otwory odprowadzające wodę w przypadku jej zalania. Gracz zyskuje pewność, że rozgrywka pozostanie pod jego kontrolą, nawet, gdy zrobi się naprawdę gorąco. Mysz Thunderstreak to gryzoń, który został wyposażony w precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości maksymalnej do 2400 DPI. Ponadto dzięki specjalnemu przyciskowi DPI Switch, umieszczonemu na szczycie myszy, mamy możliwość zmiany poziomu DPI w locie w czterech wariantach. Kolejnym elementem zestawu Thunderstreak są słuchawki z jakością dźwięku stereo. Dzięki parametrom takim jak: dynamika głośników na poziomie 108 dB, pasmo przenoszenia 20-20000 Hz czy też impedancji 32 Ohm, gracz otrzymuje odpowiedni poziom dźwięku a bardzo czuły mikrofon na obrotowym wysięgniku sprawia, że komunikacja z sojusznikami staje się samą przyjemnością. Słuchawki Fury gwarantują też optymalną wygodę rozgrywki dzięki miękkim i dużym padom nauszników, które zostały pokryte ekoskórą oraz możliwości regulacji położenia mikrofonu. Podkładka w zestawie Thunderstreak wykonana jest z wysokiej jakości materiału, który redukuje tarcie myszy o powierzchnie praz gwarantuje wysoką precyzję śledzenia ruchów myszy.

Mysz Genesis Krypton 800

Krypton 800 to symetryczny gamingowy gryzoń z górnej półki, który zadowoli nawet najbardziej wybrednych graczy. Dzięki zastosowaniu topowego sensora, wytrzymałych przełączników OMRON czy podświetlenia RGB z efektem PRISMO, nasza myszka to najlepszy wybór dla tych, którzy cenią sobie komfortowe granie. By zapewnić najlepsze możliwe gamingowe doznania, wyposażyliśmy Krypton 800 w topowy sensor optyczny PMW3330, umożliwiający m.in. ustawienie czułości gryzonia w zakresie od 400 do aż 10200 DPI! Przy takich wartościach każdy gracz znajdzie tę, która najbardziej mu odpowiada. Jeśli jednak w trakcie rozgrywki zajdzie konieczność szybkiej zmiany DPI, wtedy wystarczy wybrać jeden z czterech zdefiniowanych poziomów czułości. Liczby nie kłamią, a te w przypadku Krypton 800 prezentują się okazale: maksymalna szybkość przetwarzania danych wynosi 8000 FPS, a maksymalna akceleracja: 30 G. Do tego dochodzi szybkość raportowania 1000 Hz (możliwa do zmiany) i maksymalna szybkość śledzenia 150 ips. Podobne parametry zarezerwowane są wyłącznie dla myszek z górnej półki.

Mysz Lioncast LM20

Jeżeli szukacie na prezent dobrej myszki dla gracza to bezwzględnie warto zainteresować się modelem LM20 od Lioncast. Produkt ten został przygotowany dla osób praworęcznych, które cenią sobie wysoką jakość wykonania i świetną wydajność. Na pokładzie mamy 12 przycisków (11 programowalnych), znane przełączniki Omron i precyzyjny sensor laserowy Avago 9800 o rozdzielczości 16400 DPI. Jego częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz. Nie zabrakło tutaj także systemu regulacji wagi, na który składa się osiem ciężarków oraz kabla w pełnym oplocie. Doskonałym uzupełnieniem jest oprogramowanie do zarządzania profilami, które pozwala nam dokładnie ustawić parametry gryzonia LM20, zmienić jego podświetlenie itd.

Cooler Master MasterKeys MK750

Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym i odpinaną podkładką pod nadgarstki, czyli MasterKeys MK750. Model ten został wyposażony został w 32-bitowy procesor Cortex M3 i 512 KB pamięci przeznaczonej na przechowywanie profili użytkownika. Cooler Master zdecydował się na skorzystanie z popularnych przełączników mechanicznych Cherr MX, które w tym modelu dostępne są w wersjach Blue, Brown i Red. Ma być to gwarancją długiej i bezproblemowej pracy klawiatury. Urządzenie wykonane jest m.in. z plastiku i aluminium, a podstawka pod nadgarstki została obita sztuczną skórą. Producent wydzielił cztery klawisze multimedialne umieszczone nad sekcją numeryczną. Sprzęt jest podświetlany pełną paletą RGB. Do tego jest oczywiście rozbudowane oprogramowanie, które pozwala wygodnie zarządzać klawiaturą.

Klawiatura Razer BlackWidow Chroma V2

Mechaniczna klawiatura do gier Razer BlackWidow miała swoją premierę w 2010 r. i szybko stała się najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się klawiaturą do gier na świecie oraz ulubieńcem zawodowych graczy. Cztery lata później przedstawiliśmy Razer™ Mechanical Switch, które sprawiły Razer BlackWidow jeszcze lepszą dzięki pierwszym na świecie mechanicznym przełącznikom klawiszy stworzonym specjalnie z myślą o graczach. Napędzana przez podświetlenie Razer Chroma™, Razer BlackWidow Chroma V2 daje pełną swobodę wyrażania siebie - nie tylko poprzez dobór kolorów, ale też ustawienia oświetlenia. Razer BlackWidow Chroma v2 oferuje indywidualnie podświetlenie klawiszy z wyborem spośród 16,8 miliona kolorów, które łatwo skonfigurować w Razer Synapse. Począwszy od domyślnych efektów podświetlania do różnych rodzajów gier, po własną unikalną paletę kolorów, możesz z łatwością zyskać wspaniałe wrażenia z gry i podkreślić swój unikalny styl.