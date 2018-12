Prezentownik 2018 - pomysły na świąteczne prezenty

Na koniec roku przygotowaliśmy dla Was obszerny poradnik z upominkami, dzięki któremu oszczędzicie czas na bieganie po sklepach i analizowanie ofert w Internecie. Podzieliliśmy go na kilka kategorii, w których najdziecie nie tylko polecane przez nas laptopy, coolery i obudowy, ale także ciekawe gadżety i akcesoria. Do świąt już coraz mniej czasu, więc nie zwlekajcie dłużej i sprawdźcie sami, jakie znakomite propozycje proponujemy Wam na prezent pod choinkę.

Encore RockMaster OE

Polecane przez nas słuchawki zostały wyposażone w oOgromne nauszniki i oferują bardzo elegancki design. Zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów w kolorze czernym. Słuchawki są rozchwytywane zarówno przez młode pokolenie, jak i wiekowych audiofilii. Konstrukcja ta zapewnia stabilne utrzymanie się słuchawek na głowie. To za sprawą sporych nauszników, które otaczają ucho i szerokiego pałąka dobrze trzymającego się na miejscu, na którym go umieścisz. Encore RockMaster OE zaprojektowano, by służyły podczas codziennych czynności. Posiadają zamkniętą konstrukcję, rozsądne gabaryty, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w pracy stacjonarnej w domu, a także jako mobilny sprzęt idealny do autobusu, czy na dłuższą podróż.

Audictus Winner

Audictus Winner, to model słuchawek który dostał skórzane wykończenie i akumulator, który zgodnie z deklaracją producenta ma pozwolić na 8 godzin pracy po naładowaniu. Działają one w oparciu o Bluetooth w wersji 4.2. Wspomniany akumulator ma pojemność 300 mAh i nawet jeśli się wyczerpie, nie będzie to oznaczało końca słuchania muzyki. W zestawie ze słuchawkami znajduje się bowiem przewód AUX, przy pomocy którego słuchawki można podłączyć do źródła dźwięku także przy pomocy standardowego kabla – dostarczony przewód ma długość 2,5 metra. Słuchawki wyposażono w przetworniki neodymowe o średnicy 40 mm. Pasmo przenoszenia to 20-20000 Hz, impedancja to 32 Ω, a dynamika wynosi 100 dB. Użytkowników zainteresowanych nie tylko dźwiękiem, ale także wykonaniem, z pewnością zainteresuje fakt, iż pałąk oraz nauszniki słuchawek zostały pokryte skórą. Dzięki temu całość ma nie tylko dobrze wyglądać, ale także odznaczać się dobrą trwałością.

Słuchawki Radon 720

System dźwięku Virtual 7.1, duże przetworniki, trwała, wygodna konstrukcja i zaawansowane oprogramowanie – Genesis Radon 720 to gamingowe słuchawki dla najbardziej wymagających fanów gier i muzyki.

Słuchawki posiadają wbudowaną kartę dźwiękową z systemem dźwięku przestrzennego 7.1, pozwalającego bez wahania zidentyfikować źródło i kierunek, z którego dochodzi dźwięk. Przeciwnik może skradać się do woli, a i tak cię nie zaskoczy!

Duże przetworniki 50 mm gwarantują niespotykane brzmienie.

Przetworniki otoczone są miękkimi nausznikami, dzięki którym nawet wielogodzinne sesje przed komputerem nie skończą się bólem uszu.

Słuchawki dokładnie izolują dźwięki z drugiego tła, dzięki czemu szumy z otoczenia nie będą rozpraszać i psuć graczowi przyjemności z gry lub słuchania muzyki.

Długi, niezwykle odporny na uszkodzenia kabel niweluje jeden z największych problemów związanych ze słuchawkami – przecieranie się przewodu.

Encore RockMaster Live

Słuchawki nauszne, które zawsze możesz wziąć ze sobą. Wyposażone są w przetwornik dynamiczny o średnicy 38 mm, który zapewnia najwyższej jakości brzmienie z głębokim basem oraz szeroką sceną. Dzięki niskiej impedancji, słuchawki pokażą 100% możliwości z każdego źródła dźwięku. Konstrukcja RockMaster Live jest lekka (tylko 125 gramów) i składana. Wysoką trwałość zapewnia metalowy pałąk, zaś wygodę użytkowania poprawiają głębokie nausznice (zapasowa para w zestawie) oraz jednostronny, odpinany przewód. Model ten zaprojektowano, aby służyły Ci codziennie tam gdzie ich potrzebujesz. Posiadają zamkniętą konstrukcję, niewielki rozmiar i składany pałąk, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w pracy stacjonarnej w domu czy pracy, a także jako mobilny sprzęt idealny do autobusu, czy na dłuższą podróż.

Cooler Master MH530

MasterPulse MH530 to słuchawki, które z założenia są przeznaczone do grania. W wielu grach soczysty bas jest bardzo ważnym elementem warstwy dźwiękowej. Trudno sobie wyobrazić „Battlefield 1” bez charakterystycznego huku artylerii polowej. Pancerniki w „World of Warships” bez donośnego, niskiego dźwięku wystrzału ich głównych baterii nie będą równie majestatyczne. Nadmiar basu może jednak drażnić w muzyce lub filmie. Dlatego producent wyposażył MH530 w możliwość fizycznego regulowania natężenia niskich tonów poprzez specjalne nakładki na nauszniki, odpowiednio kierujące dźwięk. Z założonymi panelami bocznymi headset generuje znacznie bardziej wyraziste basy, podczas gdy zdjęcie pokryw skutkuje naturalnym dźwiękiem.

RHA MA750I

Słuchawki są wyposażone w ręcznie robiony przetwornik dynamiczny, który zapewnia zbalansowany, rozdzielczy dźwięk. Do tego całość zamknięta jest w stalowej obudowie. Mamy tutaj wszechobecne wysokiej jakości elementy z wykorzystaniem Aerophonic, co zapewnia nie tylko dźwięk najwyższej jakości, ale także nowoczesny design. Słuchawki MA750i zostały zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownia, a także odpowiedniej izolacji dźwięków od otoczenia. Zostały zrobione z najwyższej jakości stali 303F. Przewód może być noszony za ucho oraz w izolacji gumowej, co zmniejsza do minimum efekt mikrofonowy. Model ten wyposażony jest także w mikrofon oraz trójprzyciskowy pilot, którym możemy odbierać połączenia czy odrzucać, włączać muzykę oraz regulować głośność. Słuchawki są dedykowane do urządzeń Appla, na niektórych z systemem z Android pilot i mikrofon może działać prawidłowo.

RHA MA390 WIRELESS

Słuchawki MA390 to połączenie wysokiej jakości brzmienia i wygody użytkowania. Model MA390 Wireless wykorzystuje protokół Bluetooth ze wsparciem kodeka aptX, aby zapewnić najwyższej klasy doznania dźwiękowe. Mamy dostępny tutaj zintegrowany, uniwersalny pilot z mikrofonem, kóry pozwala na kontrolę smartfona, rozmów oraz muzyki. MA390 Wireless zapewniają około 8 godzin pracy bez ładowania. Wyposażono je także w LED-owy wskaźnik poziomu baterii oraz mechanizm oszczędzania energii, który automatycznie wyłączy słuchawki po 5-minutowym braku sygnału. W zestawie ze słuchawkami znajduje się po dwie pary silikonów w rozmiarze S, M i L dostosować wielkość tipsa pod średnicę swojego kanału usznego oraz materiałowy pokrowiec.