Zalman T7 - obudowa komputerowa z ciekawym designem

W sklepach znaleźć można dziś sporo podobnych do siebie obudów komputerowych, a wśród kupujących nie brakuje osób chcących czegoś oryginalnego. Dobrym przykładem wyróżniającej się obudowy jest model Zalman T7, który przyciąga wzrok ciekawym panelem frontowym.

Pod względem specyfikacji Zalman T7 to typowa obudowa Mid-Tower przeznaczona dla płyt głównych w formacie ATX, mATX i Mini-ITX. W środku znajdziemy dwa preinstalowane wentylatory o średnicy 120 mm, choć chętni będą mogli zamontować w środku sześć dodatkowych rotorów. Wewnątrz pomieści się chłodzenie procesora o wysokości do 150 mm, karta graficzna o długości do 305 mm, zasilacz o długości do 150 mm, a także dwa dyski 3,5” i cztery nośniki 2,5”. W górnej części obudowy umieszczono funkcjonalny panel I/O zawierający trzy złącza USB (w tym jeden port w standardzie 3.0), gniazdo słuchawkowe, mikrofonowe oraz przyciski do włączania/wyłączania komputera i reset.

Zalman T7 cechuje się oryginalnym designem. Duża w tym zasługa praktycznej, wzorzystej siatki na froncie, a także przydymionego panelu akrylowego na boku obudowy, który powinien zwiększyć efekt podświetlenia podzespołów komputerowych. Warto dodać, że panel ten wyposażono w wygodny system otwierania i zamykania, co z pewnością docenią osoby często wymieniające komponenty. Produkt charakteryzuje się wymiarami 384 (głębokość) x 202 (szerokość) x 438 mm (wysokość) i waży 3,2 kg.

Obudowa Zalman T7 jest dostępna w polskich sklepach w cenie ok. 260 zł.