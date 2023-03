Archer TX20U Plus – pierwsza karta sieciowa USB z Wi-Fi 6 od TP-Link

TP-Link prezentuje kartę sieciową Archer TX20U Plus, która pozwala na uzyskanie prędkości transmisji Wi-Fi do 1800Mb/s. Zewnętrzne, regulowane anteny o wysokim zysku zapewnią stabilną i szybką pracę. Archer TX20U Plus to karta sieciowa ze złączem USB. Produkt świetnie sprawdzi się u użytkowników, którym zależy na szybkości i niezawodności transmisji nawet w trudniejszych warunkach.

Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ax i oferuje do 1800 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 574 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz. Zgodność ze standardem Wi-Fi 6 gwarantuje swobodne korzystanie z wieloosobowych gier sieciowych, rozmów VoIP czy strumieniowej transmisji materiałów wideo. Z kolei zastosowanie najnowszego protokołu szyfrowania WPA3 zapewnia bezpieczeństwo transmisji na najwyższym poziomie. Złącze USB 3.0 zapewnia prędkości transferu nawet 10x wyższe, niż USB 2.0. Dzięki temu mamy pewność, że protokół USB nie będzie wąskim gardłem podczas używania karty. Podstawka i regulowane, mocne anteny pozwolą umiejscowić kartę w miejscu, gdzie zasięg będzie najstabilniejszy.

Karta sieciowa wspiera technologię MU-MIMO, która umożliwia routerowi jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami klienckimi, co znacząco poprawia ogólną wydajności sieci. Z kolei technologia Beamforming wspiera zasięg i stabilność połączeń Wi-Fi poprzez kierunkowanie wiązki sygnału Wi-Fi w stronę routera czy punktu dostępowego. Technika OFDMA umożliwia transport wielu paczek do wielu urządzeń w tym samym czasie (w przeciwieństwie do Wi-Fi 802.11ac, które umożliwia transport tylko jednej paczki na raz). Przyczynia się to do znaczącej poprawy zarówno wydajności pobierania, jak i przesyłania.

Konfiguracja produktu jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć go do komputera, a system operacyjny automatycznie zainstaluje sterowniki. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows i Mac OS.

Karta sieciowa TP-Link Archer TX20U Plus jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 175 zł. Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.