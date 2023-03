Wykorzystywanie platform mediów społecznościowych do reklamowania i promowania produktów lub usług

Media społecznościowe nie są nowym terminem dla marketerów i przedsiębiorców. Stały się dla nich podstawowym medium do prezentacji swoich strategii biznesowych poprzez badanie, planowanie, realizację, promocję i sprzedaż produktów/usług biznesowych. Powszechnie z tej opcji korzysta na przykład Ice Kasyno. Jest to jedno z najlepszych mediów, które pozwala użytkownikom tworzyć treści, udostępniać treści lub uczestniczyć w sieciach społecznościowych.

Marketing w mediach społecznościowych jako narzędzie bardzo różni się od tradycyjnych rozwiązań z dwóch powodów. Po pierwsze, każde działanie jest szeroko upublicznione i dostępne dla marketerów w celach badawczych i strategicznych. Po drugie, medium pozwala na komunikację dwukierunkową – bezpośrednią i pośrednią.

Każdego dnia media społecznościowe generują ogromną ilość danych w czasie rzeczywistym, na co składa się ponad 500 milionów tweetów, 4,5 miliarda polubień na Facebooku i 95 milionów zdjęć przesłanych i udostępnionych na Instagramie. Dane są ogromne w porównaniu z innymi kanałami marketingowymi.

Oznacza to posiadanie ogromnych możliwości pozwalających wykorzystać różne narzędzia i metodologie do badania odbiorców marketingowych, monitorowania i reagowania na tych samych odbiorców, zachowania i zwiększania reputacji osobistej lub marki, publikowania treści, które dodają wartości do sieci społecznościowej oraz różne strategie promocji napędzających wyniki biznesowe (co może sprowadzić się również do reklamy w mediach społecznościowych).

Jak marketing w mediach społecznościowych może pomóc Twojej firmie?

Marketing w mediach społecznościowych może przedstawiać podstawowe możliwości dla firm każdej wielkości. Za pomocą mediów społecznościowych możesz na przykład:

promować swoją markę i nazwę firmy;

informować klientów o swoich produktach i usługach;

dowiedzieć się, co klienci myślą o Twojej firmie;

przyciągnąć nowych klientów;

budować silniejsze relacje z obecnymi klientami.

Kluczowe zalety korzystania z marketingu w mediach społecznościowych to:

Szeroki zasięg i możliwość targetowania

Za pośrednictwem mediów społecznościowych możesz segmentować odbiorców geograficznie, aby wysyłać wiadomości marketingowe specjalnie do wybranych odbiorców na podstawie ich lokalizacji. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, dysponują narzędziami, które pozwalają przekazywać odbiorcom odpowiednie treści.

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn itp., dostarczają dodatkowych informacji marketingowych, które są narzędziami badawczymi pomagającymi uzyskać informacje, które pomogą zrozumieć branżę.

Po zdobyciu dużej liczby obserwujących na platformach społecznościowych Twojej firmy możesz użyć dodatkowych narzędzi do analizy danych demograficznych konsumentów. Kolejnym fajnym aspektem marketingu w mediach społecznościowych jest możliwość segmentowania list dystrybucyjnych treści na podstawie tematu i określania, które rodzaje treści generują najwięcej wyświetleń.

Te narzędzia pozwalają mierzyć konwersje na podstawie postów na różnych platformach społecznościowych, aby znaleźć idealne dopasowanie na potrzeby późniejszej monetyzacji.

Darmowa lub tania inwestycja

Jest to opłacalny środek marketingowy dla wszystkich rodzajów małych firm niż jakikolwiek inny tradycyjny środek marketingowy. Od rejestracji do utworzenia profilu jest to bezpłatne dla prawie wszystkich platform mediów społecznościowych, a wszelkie płatne promocje, w które zdecydujesz się zainwestować, są stosunkowo tanie w porównaniu z innymi taktykami marketingowymi.

Opłacalność jest dużym plusem, ponieważ można uzyskać wyższy zwrot z inwestycji i zachować większy budżet na inne wydatki biznesowe i marketingowe oprócz ekspozycji.

Lojalność i autorytet marki z satysfakcją klienta

Jednym z głównych celów strategii marketingowych przedsiębiorstw jest zdobycie lojalnej bazy klientów. Zadowolenie klientów i lojalność wobec marki idą w parze, co zależy tylko od tego, jak regularnie łączysz się z bazą klientów i rozwijasz z nimi więź. Platforma mediów społecznościowych to nie tylko platforma do promowania Twoich produktów lub usług; działa jako kanał obsługi, w którym klienci mogą komunikować się ze swoimi ulubionymi markami.

Regularne kontakty z klientami pokazują, że Twojej firmie najbardziej zależy na zadowoleniu klientów i jest gotowa odpowiedzieć na wszelkie ich pytania. Zadowoleni klienci są jak broń dla dużego biznesu, ponieważ zadowolony klient będzie chętny do rozpowszechniania informacji o świetnym produkcie lub usłudze i w tym celu zwykle zwraca się do mediów społecznościowych, aby wyrazić swoją opinię.

Nakłonienie klientów do wzmianki o Twojej firmie w mediach społecznościowych zareklamuje Twoją firmę i pokaże nowym odwiedzającym wartość i autorytet Twojej marki. Gdy masz już kilku zadowolonych klientów, którzy otwarcie mówią o swoich pozytywnych doświadczeniach zakupowych, możesz pozwolić, aby reklamę robili prawdziwi klienci, którym spodobał się Twój produkt lub usługa.

Wyższe współczynniki konwersji

Dzięki większej widoczności w mediach społecznościowych firmy zyskują więcej możliwości konwersji. Wszystkie działania na Twojej stronie, takie jak blogowanie, treści, publikowanie, udostępnianie, komentowanie itp. Przyciągną widzów i zwiększą ruch. Marketing w mediach społecznościowych pozwala Twojej firmie wywrzeć pozytywne wrażenie poprzez czynnik humanizujący.

Osobiście ludzie wolą robić interesy z innymi ludźmi niż z firmami. Ponad 51% marketerów stwierdziło, że poświęcenie czasu na rozwijanie relacji z konsumentami przyniosło pozytywne wyniki w zakresie sprzedaży i obecności marki.

Im lepsze wrażenie zrobisz na odwiedzającym, tym bardziej prawdopodobne jest, że pomyśli o Twojej firmie i przypomni sobie, kiedy pojawi się potrzeba Twojego produktu lub usługi.

Różne platformy i usługi mediów społecznościowych

Polecamy następujące opcje: