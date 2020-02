Zalman CNPS4X - lekkie chłodzenie dla nowoczesnych procesorów

Chłodzenie Zalman CNPS4X to pozycja dla tzw. casual userów. Ma stanowić ona dobrą opcję dla osób, które nie parają się overclockingiem, ale też oczekują więcej niż oferują tanie, niezbyt wydajne i zazwyczaj głośne coolery z gotowych zestawów PC.

Chłodzenie Zalman CNPS4X to stosunkowo lekka (360 g), aluminiowo-miedziana konstrukcja. Bez problemu zmieści się ona w niewielkich obudowach dzięki wysokości równej 132 mm. Za sprawne odprowadzanie ciepła z CPU odpowiadają dwa miedziane ciepłowody, które dzięki technologii DTH (Direct Touch Heatpipe) mają bezpośredni styk z metalową obudową procesora.

W przypadku chłodzenia Zalman CNPS4X obieg powietrza jest wymuszany przez pojedynczy wentylator o średnicy 92 mm. Ma on łożyskowanie EBR i prędkość obrotową regulowaną metodą PWM. Jego śmigła wirują z prędkością do 2000 obrotów na minutę, pozwalając na rozproszenie do 95 W energii cieplnej. Jest to wydajność wystarczająca do schłodzenia większości 8-rdzeniowych procesorów Intel Core i9 oraz AMD Ryzen 7.

Jednocześnie producent deklaruje, że poziom generowanego hałasu nie przekracza 28 dB. Dla porównania, poziom szumu tła dla spokojnej ulicy bez ruchu wynosi ok. 30 dB, a w przypadku odgłosów w domu łatwo zbliżyć się do okolic 40 dB. Powinno być zatem stosunkowo cicho i, jednocześnie, efektywnie.

Chłodzenie Zalman CNPS4X trafi do sprzedaży w bieżącym kwartale. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale nie powinna przekroczyć 100 zł.

Dane techniczne:

• model: CNPS4X

• wymiary (W x S x G): 132 x 95 x 65 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 360 g

• kompatybilne podstawki:

o Intel 115X/775

o AMD: AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2

• wymiary wentylatora: 92 x 92 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 1000 - 2000 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 75 m3/h

• maks. natężenie hałasu: 28 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: EBR

• pobór energii: wentylator: 1,44 W