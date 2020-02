Optimus E-Sport GB360T-CR8 - optymalny desktop dla gracza

W przypadku komputerów do gier, osiągi i stabilność mają pierwszorzędne znaczenie. Optimus E-Sport GB360T-CR8 ma idealnie sprawdzić się w tej roli, dzięki optymalnie dobranym komponentom, które uchodzą za sprawdzone i wydajne.

Optimus E-Sport GB360T-CR8 to sprzęt, który powinien zadowolić większość graczy. Producent postawił na uchodzącą za optymalny wybór do gier platformę Intela. Sercem komputera został 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-9400F, z którego ciepło odprowadza cooler firmy Be quiet! Jednostka centralna współpracuje z kartą graficzną GeForce GTX 1660 OC z 6 GB VRAM firmy Gigabyte. Jest ona fabrycznie podkręcona i posiada rozbudowany, autorski układ chłodzenia.

Komputer Optimus E-Sport GB360T-CR8 wyposażono w 8 GB pamięci RAM, którą można rozszerzyć do 64 GB. Producent zainstalował w maszynie dwa dyski. Rolę nośnika systemowego pełni SSD marki Crucial o pojemności 240 GB. Pamięć na dane uzupełnia klasyczny, 1-terabajtowy dysk twardy. Prezentowany desktop ma ponadto zintegrowane moduły łączności bezprzewodowej w postaci dwuzakresowej karty WiFi 5 (802.11ac) oraz Bluetootha 5.

Energię do podzespołów dostarcza zasilacz Corsair o mocy 650 W wysokiej sprawności (80+), a całość zamknięto w eleganckiej obudowie tej samej firmy. Ma ona wbudowane cztery wentylatory (w tym trzy podświetlane) oraz posiada szklane okno eksponujące zainstalowane komponenty. Iluminacją, zarówno płyty głównej jak i wentylatorów, można zarządzać z poziomu oprogramowania Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Jednostka pracuje pod kontrolą preinstalowanego systemu Windows 10 Home i jest objęta 3-letnią gwarancją producenta. Komputer do gier Optimus E-Sport GB360T-CR8 jest już dostępny w sklepach w cenie około 4000 zł.