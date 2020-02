Trit 600 RGB i Trit 500 RGB - podświetlane fotele dla graczy od Genesis

Trwały i wygodny - taki powinien być każdy fotel dla gracza. Firma Genesis dodaje do tego zestawu “unikalny”. Fotele Trit 600 RGB i Trit 500 RGB mają nie tylko sprawdzać się przez długie godziny i lata, lecz także współtworzyć niepowtarzalne stanowisko do gier.

Fotele dla graczy Genesis Trit 600 RGB i Trit 500 RGB przykuwają uwagę swoim wyglądem. Producent wyposażył je w podświetlenie RGB LED. Dzięki niemu gracz może wyrazić siebie i stworzyć stanowisko do grania o unikalnym klimacie. Do dyspozycji jest ponad trzysta efektownych trybów pracy. Użytkownik może dostosować ich jasność i prędkość do własnych upodobań, korzystając z opcji zdalnego sterowania.

Zasilanie systemu podświetlenia odbywa się przy pomocy powerbanka. Fotele mają pod siedziskiem specjalną kieszeń, w której można go umieścić. O źródło energii użytkownik musi zatroszczyć się we własnym zakresie. Od strony wizualnej całość uzupełniają ozdobne elementy oparć z modnym wzorem typu Carbon.

Fotele Genesis Trit 600 RGB i Trit 500 RGB mają cechować się świetną ergonomią i trwałością. Producent chwali się zastosowaniem odpornej na ścieranie tkaniny, która ma zapewniać odpowiednią wentylację oraz wysokiej jakości, niepodatną na odkształcenia pianką. W pakiecie znalazły się poduszki lędźwiowa i zagłówkowa, mające dawać wytchnienie kręgosłupowi podczas długich rozgrywek.

Fotele Genesis Trit 600 RGB i Trit 500 RGB posiadają regulowane na wysokość podłokietniki i mechanizm, który pozwala na zmianę kąta pochylenia oparcia oraz bujanie. Metalowa konstrukcja została osadzona na nylonowych kółkach, a całość waży osiemnaście kilogramów.

Gamingowe fotele Genesis Trit 600 RGB i Trit 500 RGB właśnie trafiły do sprzedaży. Pierwszy z nich kosztuje 999 zł, drugi natomiast 949 zł.

Dane techniczne:

• wykończenie: tkanina i ekologiczna skóra

• dostępne kolory: czarny

• maksymalne obciążenie:

o Genesis Trit 500 RGB: 120 kg (podnośnik gazowy kl. 3)

o Genesis Trit 600 RGB: 150 kg (podnośnik gazowy kl. 4)

• poduszki: lędźwiowa, zagłówkowa

• wysokość fotela: 124 - 132 cm

• wysokość oparcia: 82 cm

• szerokość oparcia: 55 cm

• wysokość siedziska: 44,5 - 52,5 cm

• szerokość siedziska: 53 cm

• głębokość siedziska: 49,5 cm

• kółka:

o nylonowe

o średnica:

Genesis Trit 500 RGB: 50 mm

Genesis Trit 600 RGB: 60 mm

• zasilanie podświetlenia: USB 5 V

• waga: 18 kg