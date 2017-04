ZTE Blade A520 - test smartfona

ZTE to firma, która ma na koncie wiele znanych telefonów, do mnie trafił nowy Blade A520, czyli dobry smartfon za dobrą cenę. Według mnie jego głównym atutem jest aparat i system android w najnowszej wersji, czyli 7.0 Nougat. Telefon jest mały i poręczny z dobrym aparatem. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze kryje ten smartfon? To zapraszam was do poniższej recenzji.