Zalman Z9 Neo Plus – test obudowy

Firma Zalman na początku zeszłego roku wprowadziła na rynek nowy model obudowy komputerowej, która na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się designem, ale zapewnić ma bardzo dużą funkcjonalność przy zachowaniu przystępnej ceny. Dodatkowo urządzenie ma zapewnić wydajne chłodzenie i bardzo niski poziom hałasu. Co w dzisiejszym czasie oczywiste, nie zabrakło także licznych, podświetlanych elementów. Jeżeli, więc szukacie obudowy w cenie około 300 złotych, to zdecydowanie warto zapoznać się z naszą recenzją Zalman Z9 Neo Plus.

Koreańska firma, która powstała w 1999 roku i od tego kilku lat jest jedną z najpopularniejszy marek, które sprzedają sprzęt komputerowy w naszym kraju. Wiele obudów i zasilaczy tego producenta może poszczycić się niesamowitym sukcesem na polskim rynku. Również duże aspiracje ma model Zalman Z9 Neo Plus, któremu przyjrzeliśmy się w tym artykule.

Sprzęt przyjechał do nas zapakowany w duże, brązowe pudełko, które specjalnie nie zachęca swoim wyglądem do zakupu tego produktu. Znajdujemy tutaj tylko logo producenta i mało szczegółowe zdjęcie. W środku całość jest bardzo dobrze zabezpieczona za pomocą folii i styropianu. Wraz z obudową dostajemy instrukcję obsługi, śrubki montażowe oraz opaski zaciskowe.

Zalman Z9 Neo Plus już na pierwszy rzut oka prezentuje się nienagannie. Wykonano ją z wysokiej jakości materiałów. Front został zrobiony z plastiku, ale swoim wyglądem przypomina szczotkowane aluminium. Na górze mamy chropowaty plastik, które jest bardzo solidny. Cały szkielet oraz ścianka boczna zrobione są z metalu. Panel roboczy wykonano z akrylu. Jej wymiary wynoszą 205 x 490 x 482 mm.

Wróćmy jednak do frontu, który jest wyposażony w drzwiczki zamykane na magnes (tylko w prawą stronę). Zostały one wypełnione matą wyciszającą od wewnątrz, co ma poprawić komfort użytkowania. Za drzwiczkami mamy dwa miejsca na napędy optyczne, a także filtr przeciwkurzowy za perforowaną powierzchnią poniżej. Za nim umieszczone są dwa wentylatory ZA12225ASL zasilane za pomocą wtyczki Molex.

Na górze mamy panel I/O, który wyposażony jest w przycisk power (podświetlany niebieską diodą LED), reset, dwa USB 2.0, dwa USB 3.0 oraz dwa gniazda audio. Co ciekawe wszystkie porty USB są wyposażone w zaślepki, które mają chronić je przed kurzem. To bardzo niszowy dodatek, co oczywiście doceniamy. Widzimy także liczne otwory wentylacyjne na bokach i szczycie topu. Szkoda, że zabrakło tutaj prostego kontrolera obrotów.

Panel roboczy wykonany jest akrylu – mamy tutaj przyciemniane okno. Zajmuje ono cały bok, czego nie było w wersji poprzedniej (bez dopisku Plus).

Kiedy spojrzymy na spód zauważymy, że tam umieszczono drugi filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem. Posiada on wygodną rączkę i plastikową ramkę, co zdecydowanie ułatwia wyjmowanie go w celu wyczyszczenia. Całość stoi na czterech 2-centrymetrowych nóżkach, które pozwalają na dostęp do zimnego powietrza. Mają one także gumowe nasadki, które pełnią rolę antywibracyjną.

Tył tego modelu ma standardowy układ. Na dole jest miejsce na zasilacz, nad nim siedem miejsc na karty rozszerzeń, który zaślepki są perforowane, a nad nimi 120 mm wentylator wyciągowy (z wtyczką 3-pin) i panel I/O dla płyty głównej.