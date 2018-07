Verbatim ToughMAX 32 GB – niezniszczalny pendrive?

Firma Verbatim dostarczyła do naszej redakcji bardzo ciekawy model pamięci przenośnej, która ma być odporna praktycznie na wszystko, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że nasze dane są bezpieczne. Urządzenie to zostało wykonane z komponentów KyronMAX i jest stosunkowo lekkie, jego wytrzymałość wynosi do 2250 kg siły zgniatającej. Poza tym ma wytrzymać zanurzenie w wodzie do 30 metrów i temperatury otoczenia od -25 do 150 stopni Celsjusza. Jeżeli jesteście typem użytkowników, którym właśnie takiego sprzętu potrzeba to zapraszamy na szybki rzut okiem na Verbatim ToughMAX.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w standardowy blister. Model ten występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 16, 32 i 64 GB. My dostaliśmy tę drugą opcję. Pendrive ma wymiary 46 x 20 x 9 mm i waży zaledwie 7 gramów. Jak już wspomnieliśmy został wykonany z komponentów KyronMAX, czyli tworzywa termoplastycznego, które może wytrzymać nawet najgorsze warunki i jest stosowane w takich urządzeniach jak samoloty myśliwskie czy bardziej przyziemne rowery trekkingowe. W dodatku komponenty te są bardzo lekkie, przez co to dobry materiał właśnie na obudowy dla pamięci USB.

Sam pendrive jest w całości w kolorze czarnym. Na jego powierzchni wytłoczono czarną czcionką logo producenta. Wtyk USB 2.0 zamykany jest za pomocą zatyczki, która przy mocowaniu daje charakterystyczny klik. „Siedzi” ona bardzo dobrze, więc nie musimy się obawiać że spadnie i ją zgubimy. Z drugiej strony Verbatim ToughMAX mamy miejsce do doczepienia smyczki, ale możemy tam także nałożyć zaślepkę, kiedy pendrive podłączony jest do komputera.

Najważniejszą cechą tego model jest jednak wytrzymałość. Sprawdziliśmy ją w typowych sytuacjach, czyli rzucając pendrivem o podłogę, kafelki czy beton. Jak się domyślacie nic mu się nie stało. Deptaliśmy, skakaliśmy po nim i gnietliśmy go, ale nadal był jak nowy. Również woda nie zrobiła mu żadnej krzywdy. Co prawda nie osiągnęliśmy 30 metrów pod wodą, ale pobyt w wannie nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Na koniec wizyta w zamrażalniku i saunie. Verbatim ToughMAX zakończył ten test pozytywnie.

Jak czytaliście model ten wyposażony jest w złącze USB 2.0, przez co nie powinniśmy oczekiwać fajerwerków po wydajności. I w rzeczywistości pendrive ten uzyskuje według AS SSD Benchmark około 22,5 MB/s podczas odczytu i niecałe 10 MB/s podczas zapisu danych. Żeby potwierdzić te dane odpaliliśmy jeszcze Crystal Disk Mark, który pokazał wyniki minimalnie niższe. Szkoda, że Verbatim nie pokusił się o USB 3.0, które jest już standardem i daje zdecydowanie większy komfort przenoszenia danych. W HD Tune uzyskaliśmy wynik czasu dostępu na poziomie 12.7 ms.

Słowo na zakończenie

Verbatim ToughMAX to produkt specyficzny, przeznaczony dla wąskiej grupy odbiorców. Zadowoleni będą z niego użytkownicy, którym nie zależy na szybkości przenoszenia danych, a stawiają gównie na bezpieczeństwo posiadanych plików. Pendrive ten jest wodoodporny, nie zniszczą go skrajne temperatury, ani duża siła uderzenia/zgniecenia. Poza tym jest on sprzedawany w bardzo przystępnej cenie, bowiem wersja 32 GB kosztuje około 45 złotych. Producent udziela na ten model 2 lata gwarancji.