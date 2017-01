Verbatim Store ‘n’ Save 4 TB – test dysku zewnętrznego

Firma Verbatim zaprezentowała nową serię dysków 3,5 cala Store’n’Save SuperSpeed USB 3.0, które dostępne są w wersjach pojemnościowych do 8 TB. Są to urządzenie zewnętrzne, które pozwalają nam na magazynowanie dużej ilości danych i przenoszenie jej w wygodny sposób od jednego urządzenia do drugiego. Przyjrzeliśmy się 4 TB wersji tego nośnika, która została zamknięta w stylowej, czarnej obudowie. Jak nośnik ten wypadał w naszych testach? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do lektury.

Verbatim Store ‘n’ Save 4 TB został zamknięty w czarnej, matowo-błyszczącej obudowie. Jego wzornictwo rzeczywiście robi świetne wrażenie i może się podobać nawet bardziej wymagającym użytkownikom. Taki sprzęt możemy postawić w naszym salonie obok telewizora czy też w nowoczesnym biurze obok naszego komputera. Design przyciąga wzrok i wszystkim kolegom z naszej redakcji bardzo się podobał. Obudowa wykonana jest z dobre jakości plastiku, który a bokach jest połyskujący. Górna część oferuje przyjemną dla oka fakturę i wypukłe logo producenta.

W komplecie otrzymujemy także krótki kabel USB 3.0. Według nas jest on trochę zbyt krótki, przez co będziemy musieli trzymać dysk zawsze w małej odległości od naszego komputera. Oprócz tego mamy także zasilacz z wymiennymi końcówkami. W wersji dysku, którą testowaliśmy był wtyk z dwoma bolcami, a także końcówką, którą wykorzystamy w Wielkiej Brytanii.

Testowany przez nas dysk zewnętrzny nie jest idealnym partnerem na czas podróży, ponieważ wymaga podłączenia do gniazda zasilania. To sprawia, że nie skorzystamy z niego mobilnie w każdy pociągu czy samolocie. Tam nie zawsze mamy pod ręką kontakt. Dużo lepiej sprawdzi się w biurze czy domu, jako stacjonarny dysk zewnętrzny. Wymiary dysku to 192 x 118 x 49 mm (długość x szerokość wysokość), a jego waga to około 1 kilograma.

W naszym przypadku mamy do czynienia z nośnikiem magnetycznym o pojemności 4 TB. Taka pojemność zapewnia naprawdę olbrzymie możliwości gromadzenia dokumentów, zdjęć, muzyki, filmów czy obrazów gier. Na dysku zapisane było fabrycznie oprogramowanie dodatkowe w postaci aplikacji NERO Backup do zarządzania kopiami zapasowymi oraz mniejsze programy do analizy i diagnostyki nośnika. Dysk domyślnie sformatowany jest w formacie plików NTFS.

Od razu po uruchomieniu Verbatim Store ‘n’ Save 4 TB (za pomocą jedynego dostępnego przycisku na jego obudowie) zauważamy, że sprzęt ten pracuje bardzo cicho. Kultura pracy urządzenia jest dużo wyższa niż innych, konkurencyjnych dysków, które mieliśmy okazję testować. Przypomnijmy, że w obudowie jest 4 terabajtowiec 3,5 cala z pamięcią cache 8 MB. W sklepach powinniśmy jednak znaleźć także wersje 2, 3 i 8 TB.