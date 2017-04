TP-Link Neffos Y5L - test smartfona

Smartfon posiada 4 rdzeniowy procesor Snapdragon 210 o taktowaniu 1,10 Ghz, oraz grafikę Adreno 304. W urządzeniu zastosowano skromne 1GB pamięci RAM oraz 8GB pamięci wewnętrznej z możliwością zwiększenia jej dzięki karcie MicroSD do maks. 32 GB. Telefon ma wymienną baterie o pojemności 2020mAh. Aparat główny posiada 5 Mpx z cyfrowym zoom’em oraz jest doświetlany jedną diodą LED, maksymalna rozdzielczość tego aparatu to 2592x1944 px. Z przodu znajdziemy aparat o matrycy 2 Mpx. Pod aparatem znajdziemy wyświetlacz to 4,5” IPS TFT o rozdzielczości 480 x 854 px z 220 ppi. Neffos Y5l to urządzenie typu Dual-sim. Wszystko to pracuje pod kontrolą Androida w wersji 6.0.1 z mało wymagającą nakładką.