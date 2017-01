TP-Link Neffos C5 Max – test smartfonu

Firma Neffos kilka miesięcy temu dostarczyła nam do testów smartfona C5. Urządzenie to wyróżniało się nie tylko niską ceną i dobrą jakością wykonania, ale także całkiem niezłą wydajnością. Dzisiaj przedstawimy Wam nasze przemyślania na temat jego większej wersji, czyli C5 Max. Czy model ten znacząco różni się od swojego mniejszego brata? Czy zwiększenie przekątnej wyświetlacz i dołożenie diody powiadamiającej robi dużą różnicę? Po lekturze poniższego artykułu będzie to dla Was jasne. Zapraszamy.

Telefon przyjechał do nas fioletowym pudełku, które przyciąga wzrok. Dobrze zabezpiecza ono sprzęt i dostarcza najważniejsze informacje o nim. Zabrakło na nim zdjęcia C5 Max, ale mamy specyfikację, z której poznamy wszelkie parametry telefonu. W komplecie poza samym smartfonem, mamy także dokumenty, poradnik szybkiego startu, kabel microUSB, zestaw słuchawkowy oraz adapter sieciowy o mocy maksymalnej 10 W.

Smartfon występuje w białej i srebrnej wersji kolorystycznej. Jest rzeczywiście bardzo podobny do testowanego niedawno C5. Poza różnicą w wielkości ekranu (5,5 i 5 cali), to mamy tutaj jeszcze diodę LED obok wystającego z tyłu obiektywu. W tym modelu jest ona z lewej strony, a w C5 była z prawej.

Obudowa jest z przodu pod ekranem i z tyłu w białym kolorze. Za to ramka wokół ekranu i nad nim jest czarna. Takie połączenie kolorów wypada całkiem nieźle. Na górze widzimy czujniki, głośnik, przednią kamerkę i diodę powiadomień. Dioda ta świeci się na dwa kolory – zielony, gdy przychodzi powiadomienie oraz czerwony, kiedy bateria ma poniżej 15%. Dodatkowo wokół obudowy ciągnie się srebrna ramka, która także wykonana jest z plastiku.

Zresztą całość wykonana jest z tworzywa sztucznego, co jednak wcale nie jest tutaj minusem, bowiem to materiał wysokiej jakości, dobrze spasowany i nie trzeszczący, nawet przy bardziej zdecydowanym chwycie. Tylną klapkę możemy zdjąć, ale tylko w celu łatwiejszego dostępu do slotów kart, bowiem akumulator jest niewyjmowany. Pod klapką mamy miejsce na kartę microSD i dwie karty micro SIM. Neffos zaimplementował tutaj obsługę trybu dual SIM w trybie standby. Dobrze, że chcą korzystać z dwóch kart SIM nie będziemy musieli zrezygnować ze slotu microSD, co ma miejsce w przypadku slotów hybrydowych.

Z tyłu poza oczkiem aparatu i diod LED mamy także dwa mikrofony, które przydadzą się do zbierania dźwięku w trakcie nagrywania filmów. Do tego jest tutaj jeszcze pojedynczy głośnik w prawym dolnym rogu. Z uwagi, że powierzchnia urządzenia jest półmatowa, to nie ma problemu ze zbieraniem brudu i odcisków palców.

Na górnej krawędzi widzimy złącze mini jack 3,5 mm, a na dolnej mamy miejsce do wpięcia kabel microUSB. Przyciski znajdziemy na prawym boku i są one obsługiwane za pomocą kciuka. Pozwalają na szybką regulację głośności.