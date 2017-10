Toshiba TR200 480 GB – test dysku SSD

Firma Toshiba po raz pierwszy pokazała swoje dyski TR200 w trakcie targów komputerowych w sierpniu bieżącego roku. Po kilku miesiącach ich dopracowywania nowa seria weszła do sprzedaży detalicznej. Okazuje się, że TR200 będą jedynymi nowymi nośnikami półprzewodnikowymi tego producenta w roku 2017. Nowe dyski oparte są na 64-warstwowych kościach 3D NAND TLC BiCS, które mają zapewnić bardzo dużą trwałość i dobrą wydajność. Oczywiście modele te wykonane są w formacie 2,5 cala i wykorzystują interfejs SATA 6 Gb/s. Jeżeli jesteście ciekawi jak model o pojemności 480 GB wypadł w naszych testach to zapraszamy serdecznie do lektury.