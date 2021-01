Genesis Radium 300 XLR – recenzja mikrofonu

Sięgamy dzisiaj po kolejne ciekawe urządzenie ze stajni Genesis, a dokładniej jest to mikrofon studyjny o nazwie Radium 300 XLR. Urządzenie to zostało przygotowane głównie z myślą o streamerach, youtuberach oraz vlogerach. Dzięki niemu, zarówno profesjonaliści, jak i ci mniej doświadczeni będą mogli uzyskać najwyższy poziom przekazywanego dźwięku i dostarczą do sieci nagrania bez zakłóceń oraz zbędnych odgłosów otoczenia. Do tego Genesis sprzedaje swoje urządzenie z licznymi dodatkami w całkiem atrakcyjnej cenie około 200 złotych. Jeżeli jesteście ciekawi jak model ten radzi sobie w rzeczywistości to zapraszam Was do dalszej lektury.

Na początku przypomnimy, że Genesis posiada w swojej ofercie już kilka mikrofonów. Od taniego Radium 200, po bardziej zaawansowany Radium 600, którym mieliśmy okazję przyjrzeć się w zeszłym roku.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w czarno-czerwone, duże pudło na którym znajdziemy multum informacji na temat mikrofonu. W środku wszystko zostało bardzo starannie zapakowane w piankę, które bardzo dobrze chroni sprzęt przed uszkodzeniem na czas transportu. W środku znajdujemy kolejno: instrukcję obsługi, gąbkę na mikrofon, pop-filtr z logo Genesis, kabel z XLR do jacka 3,5 mm, kabel pozwalający podłączyć ten mikrofon np. do naszego smartfona (mowa tu o przejściówce z dwóch żeńskich portów jack na jeden 4-polowy jack), koszyczek, ramię, mocowanie do blatu oraz mikrofon kardioidalny. Ten ostatni został tak przygotowany, żeby wyłapywał dźwięk tylko z przodu (tam gdzie mamy logo producenta), a tłumił ten z tyłu. Takie działanie jest właśnie pożądane przypadku urządzeń tego typu.

Testowany przez nas model zapewnia czułość -38 dB oraz pasmo przenoszenia 30 – 16000 Hz. To oznacza, że nie będzie on w stanie przekazać pełnego zakresu głosu ludzkiego. Mikrofon jest nieźle wykonany – metalowa obudowa i sztywna siatka. Do tego na jego powierzchni namalowano białe logo Genesis. Z tyłu mamy oczywiście złącze do podłączenia przewodu z wtyczką XLR, który jest bardzo solidny (gumowa izolacja), a sama wtyczka posiada dodatkowy zatrzask przez co nie musimy się obawiać że np. przypadkowo wysunie się podczas nagrywania. Mikrofon w koszyczku możemy umieścić na dwa sposoby – od góry lub od dołu i w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. Należy jednak pamiętać, żeby logo Genesis było z przodu, ponieważ właśnie od tej strony zbierany jest dźwięk.

Warto zwrócić uwagę, że model ten nie jest podłączany do USB. W tym przypadku mamy przewód XLR – mini jack 3,5 mm. To oznacza, że tutaj nasza karta dźwiękowa będzie miała znaczenie (inaczej jest w przypadku USB, kiedy to jest ona wbudowana), więc jeżeli mamy jakiś dedykowany interfejs dźwiękowy to uzyskamy świetne rezultaty, a niestety nieco gorzej będzie podłączając się bezpośrednio do karty zintegrowanej (wbudowanej w płytę główną). Oczywiście w płytach głównych gamingowych są bardziej zaawansowane układy dźwiękowe np. od Realteka i one zapewnią nam znacznie lepsze wrażenia.

Przed przystąpieniem do pracy należy wszystkie elementy złożyć w jedną całość i przymocować do stołu/biurka. Nawet te o grubym blacie nie będą tutaj przeszkodą. Mikrofon umieszczamy w antywstrząsowym koszyczku i przykręcić do dwuczęściowego ramienia, następnie podłączyć przewód i jakoś dobrze go poprowadzić (bo nie ma możliwości ukrycia go). Do tego musimy zdecydować czy będziemy korzystali z dołączonego do zestawu pop-filtra czy jednak nałożymy na mikrofon gąbeczkę.

Jakość wykonania całego zestawu jest naprawdę dobra i trudno mieć jakiekolwiek uwagi do któregokolwiek z elementów. Regulacja ramienia, jego ustawienie i stabilizacja są w porządku. Całość jest solidna, nie chybocze się i nie drga. Sama konstrukcja powinna być nam też znana z innych urządzeń Genesis, jak chociażby Radium 400. W obu modelach mamy te same akcesoria, a samego mikrofonu po wyglądzie nie bylibyśmy w stanie rozróżnić (różnią się tylko złączem XLR). Waży on 340 gramów.

Warto wspomnieć o uniwersalności Radium 300 XLR, bowiem możemy z niego korzystać nie tylko w naszym amatorskim studio, ale także zabrać ze sobą np. w plener. Jest to możliwe dzięki obecności kabla jack 3,5 mm, którym podłączymy go do naszego telefonu. My jednak testy wykonaliśmy w biurze, podłączając sprzęt Genesisa bezpośrednio do zintegrowanej karty dźwiękowej wbudowanej w budżetową płytę główną od MSI. I pomimo tego, że nie korzystaliśmy z najlepszego kodeka audio to jakość rejestrowanego dźwięku była naprawdę dobra. To tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że do nagrań na poziomie amatorskim i średnio-zaawansowanym nie musimy kupować dodatkowego interfejsu audio.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o mocowaniu motylkowym, które jest dostępne w dwóch miejscach ramienia. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie dopasować położenie mikrofonu do naszych ust (zalecamy odległość mniejszą niż 20 cm). Po tym warto też ustawić odpowiednie parametry pracy. My zdecydowaliśmy się na ustawienie czułości na wejściu mikrofonu naszej karty dźwiękowej na 10 dB, a tłumienie hałasów (w OBS) na -40 dB. To pozwoliło nam uzyskać naprawdę czysty i wyraźny dźwięk. Pod względem szczegółowości model ten wypada naprawdę przyzwoicie, a dźwięk jest bardzo bezpośredni.

Jego możliwości na pewno okażą się wystarczające dla potrzeb grupy docelowej, a osoby, które nagrywają instrumenty czy wokal powinny jednak poszukać czegoś nieco bardziej szczegółowego i klarownego w brzmieniu.

Podsumowanie

Genesis Radium 300 XLR to kolejna bardzo ciekawa propozycja dla osób pracujących nad treściami w sieci. Dobry mikrofon to dzisiaj narzędzie niezbędna dla youtuberów czy streamerów. Testowany przez nas sprzęt dostępny jest obecnie w polskich sklepach w cenie około 200 złotych, co jest niezłą propozycją kiedy weźmiemy pod uwagę jakość wykonania, łatwość montażu oraz samą specyfikację. Z naszych testów jasno wynika, że jakość nagrań jest prawidłowa. Przy odległości nagrywania bliższej niż 20 cm dźwięk jest wyraźny i pozbawiony szumów (nie zapominamy o pop-filtrze lub gąbce). Trzeba także podkreślić bardzo bogaty zestaw: od gąbki przeciwszumowej i pop-filtra, przez ramię do zawieszenia sprzętu po koszyczek antywstrząsowy. To oznacza, że robiąc jeden zakup otrzymujemy praktycznie wszystko co nam niezbędne żeby rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem. Nie wspomnieliśmy jeszcze o designu, który jest stonowany i na pewno będzie pasował do każdego stanowiska gracza. Według nas Radium 300 XLR oferuje dobry stosunek jakości do ceny, a my śmiało możemy go polecić.