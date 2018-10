FSP HEXA 85+ 650W – test zasilacza

Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić kolejny z zasilaczy marki FSP, a dokładnie model HEXA 85+ o mocy 650 W. To najsilniejsza jednostka z tej serii, która posiada certyfikat 80Plus Bronze oraz jedną szynę +12 V. Dodatkowo na pokładzie mamy wyłącznie japońskie kondensatory, a za chłodzenie odpowiada wentylator 120 mm. Oczywiście nie zabrakło tutaj licznych zabezpieczeń: OCP, OVP, SCP, OPP czy OTP. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprzęt ten sprawdził się podczas naszych kilkutygodniowych testów i czy warto wydać na niego około 240 złotych to zapraszamy do lektury!