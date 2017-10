Freecom Tough Drive HDD – rzut oka na dysk zewnętrzny

Zapewne każdemu z Was w pewnym momencie skończyła się wolna przestrzeń na pliki i zostaliście zmuszeni do zakupu nowego dysku. Warto wtedy pomyśleć jakie mamy dokładnie potrzeby i czy postawić na wewnętrzny dysk HDD, szybki nośnik SSD czy może na mobilny dysk zewnętrzny? Ostatnio w nasze ręce trafił produkt marki Freecom o nazwie Tough Drive HDD, który wzbudził zainteresowanie nie tylko z uwagi na nowoczesny design. Zresztą przeczytajcie sami.

Dysk marki Freecom przyjechał do nas zapakowany w niewielkie, białe pudełko ze zdjęciem nośnia na froncie. Mamy tutaj informację o zastosowaniu 2,5 calowego urządzenia w środku, interfejsie USB 3.0, prędkości obrotowej 7200 RPM oraz pojemności 1 TB. Poza tym producent podkreśla odporność na wstrząsy.

Wygląd urządzenia możecie dokładnie obejrzeć na naszych zdjęciach. Zastosowano tutaj połączenie koloru szarego i błękitnego. Całość pokryta jest antypoślizgowym materiałem (silikonem). Do tego mamy czarne wstawki. Dysk nie rzuca się specjalnie w oczy, ale prezentuje się elegancko i zapewne wielu osobom przypadnie do gustu. Wymiary dysku to 14 x 8 x 1.9 cm. Jego waga wynosi 200 gramów.

Urządzenie jest solidnie zbudowane i dobrze zabezpieczone na wypadek niewłaściwego traktowania. Producent podaje, że przetrwa on upadek z wysokości i inne wstrząsy. Dużym jego atutem jest na pewno dobrze ukryty kabel z tylnej części obudowy. Dzięki temu nie trzeba o nim w ogóle pamiętać i nie zdarzy nam się go zgubić. Zapewne nie raz mieliście sytuację, że wzięliście swój dysk ze sobą bez kabla, co w tym wypadku nie może się wydarzyć.

Kabel nie jest elastyczny, ani nie jest też długi. Na jego końcu mamy wtyczkę USB 3.0, która ma pozwolić na szybki transfer plików.

W komplecie nie otrzymujemy nic poza tym nośnikiem i instrukcją. Są jednak pewne dodatki na samym dysku. Znajdziemy tam programy do systemu Windows i Mac, a także aplikacje służące do szyfrowania i archiwizowania danych.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo, iż mamy w środku dysk 2,5 cala to obraca się on z prędkością 7200 RPM. Większość dostępnych obecnie na rynku modeli pracuje z prędkością 5400 obr./min. Zapewne w związku z tym jesteście ciekawi jaką wydajność oferuje ten model. Popatrzcie na wyniki poniżej:

Odczyt sekwencyjny od 120,1 do 127,4 MB/s w zależności od programu testującego

Zapis sekwencyjny od 118,8 do 125,3 MB/s

Czas kopiowania 35 GB plików JPG/MOV/ISO z SSD na dysk Tough Drive HDD wynosił 339 sekund (bardzo dobry wynik)

Czas kopiowania 14000 tysięcy małych plików o łącznej pojemności 5 GB wynosił 207 sekund (także świetny wynik)

Czas kopiowania jednego pliku ISO o pojemności 8 GB wynosił 159 sekund (świetny wynik)

Usuwanie z dysku 35 GB plików zajęło 5 sekund

Możemy także dodać, że dysk sprawdził się w testach wielozadaniowości (dwa wymagające procesy przebiegały płynnie, a także podczas rozpakowywania i instalacji aplikacji na nim).