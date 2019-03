Asustor AS3102T v2 – rzut oka na nową wersję NAS

Pod koniec zeszłego roku firma Asustor odświeżyła swoją ofertę NASów wprowadzając na rynek modele AS3102T v2 i AS3204T v2. Są to jak się łatwo domyślić ulepszone wersje AS3102T i AS3204T. Nowa rewizja przynosi między innymi dwa porty Gigabit Ethernet, co ma zapewnić efektywniejszą agregację łącza, a także wsparcie instrukcji Intel AES-NI, co zwiększa prędkość szyfrowania i odszyfrowywania przy pomocy procesora. To wszystko ma sprawić, że nasze dane będą bezpieczniejsze, a wydajność korzystania z nich i dostępu do nich jeszcze wyższa. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto kupić model AS3102T v2 to zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w dużych rozmiarów karton na którym znajdziemy masę informacji o produkcie. W środku nie znajdujemy zbyt wielu akcesoriów, ale wszystko to co niezbędne. W dodatkowym pudełku mamy zasilacz, kabel zasilający, dwa kable sieciowe, śrubki montażowe do dysków i trochę dokumentacji.

Sam sprzęt przy pierwszym kontakcie budzi bardzo pozytywne odczucia. Zostało naprawdę dobrze wykonany. Widać tutaj dbałość o szczegóły. Jego obudowa jest wykonana z plastiku, ale takiego całkiem solidnego. Nie wygina się, jest twardy i mocny. Całość utrzymana jest w czarnej kolorystyce. Zdecydowanie w oko wpada frontowa ścianka, która ozdobiona jest gustowną mozaiką. Dzięki temu sprzęt możemy spokojnie postawić w widocznym miejscu w salonie i będzie on świetną ozdobą. Warto dodać, że z przodu mamy także cztery diody ujawniające stan pracy urządzenia, jeden port USB 3.0 oraz odbiornik podczerwieni (przyda się jeżeli dokupimy pilot zdalnego sterowania).

Montaż dysków twardych nie jest skomplikowany i nie wymaga narzędzi. Mamy na pokładzie dwa porty SATA3 6 Gb/s. Mamy do dyspozycji kilka konfiguracji dysków jak RAID 0, JBOD czy pojedynczy HDD. Nie mamy tutaj dostępnej funkcji Hot Swap. Instalacja banalnie prosta - umieszczamy je w środku Asustora, a żeby to zrobić odkręcamy szybkośrubki za pomocą własnych palców. Podobnie prosto jest przykręcić nośnik do szkieletu NASa. Maksymalna pojemność którą obsłuży ten model to 28 TB + z użyciem portu USB możemy poszerzyć to o stację rozszerzeń na 14 dysków o łącznej pojemności 196 TB. Robi wrażenie! Wymiary urządzenia to 165 x 102 x 218 mm.

Na spodzie AS3102T v2 znajdujemy otwory wentylacyjne i piankowe nóżki, które sprawiają, że sprzęt bardzo dobrze trzyma się powierzchni. A Co mamy z tyłu? Dwa porty USB 3.0, HDMI, dwa RJ-45, złącze zasilania i Kensington Lock. Również tutaj mamy przycisk power, co jest dosyć rzadko spotykanym rozwiązaniem.

NAS został wyposażony w procesor Intela, czyli Celeron N3050 (niskonapięciowy z rodziny Braswell) i 2 GB pamięci RAM DDR3L. W końcu mamy tutaj dwa interfejsy sieciowe, czyli podobnie jak główny konkurent czyli QNAP TS-251A-2G.