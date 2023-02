D-Link R15 Eagle Pro AI – recenzja routera

Nastąpiły czasy, że nie musimy sięgać po najdroższe urządzenia, żeby móc korzystać z najnowszego standardu WiFi 6. Oczywiście nadal wielu z nas nie posiada urządzeń wspierających tę technologię, ale sięgnięcie po taki router zapewni nam kompatybilność w przyszłości, a dodatkowo będziemy mogli cieszyć się kilkoma rozwiązaniami, które są niezwykle przydatne jak np. szyfrowanie WPA3, OFDMA, MU-MIMO, modulacja 1024 QAM, czy BSS-colouring. Dzisiaj przyjrzymy się modelowi R15 Eagle Pro AI od D-Link, który znajdziemy już w sklepach za około 230 złotych. Jeżeli jesteście ciekawi czym charakteryzuje się to urządzenie to zapraszamy do dalszej lektury.

Tytułowy sprzęt dotarł do nas w eleganckim pudełku, które dobrze zabezpiecza go na czas transportu. W środku poza samym routerem, znajdziemy także zasilacz sieciowy, metrowy kabel sieciowy oraz instrukcję obsługi w języku angielskim.

Urządzenie jest bardzo lekkie, prawie w całości w białym kolorze. Jego obudowa jest gładka i nie powinniśmy mieć problemów z utrzymaniem jej w czystości. Na górze widzimy liczne otwory wentylacyjne, która mają zapewnić lepszy przepływ powietrza. Poniżej nich umieszczono logo marki D-Link oraz cztery diody LED, które informują o statusie pracy urządzenia (zasilanie, łączność z siecią, dwa zakresy pracy WiFi). Na prawym i lewym boku mamy przymocowaną antenę.

Z tyłu przygotowano trzy złącza Ethernet, jedno złącze Internetowe, przycisk WPS, RESET oraz wejście na kabel od zasilacza. Również na tej ściance mamy przymocowane dwie kolejne anteny, które możemy ustawić pod dowolnym kątem. Szkoda, że zabrakło przycisku zasilania czy gniazda USB, do którego podłączylibyśmy pamięć zewnętrzną lub drukarkę sieciową.

Na jasnoniebieskim spodzie widzimy dwa otwory, które pozwalają na powieszenie routera na ścianie, natomiast na środku umieszczono nalepkę z danymi sieciowymi. Natomiast dookoła jest masa otworów wentylacyjnych.

D-Link R15 Eagle Pro AI to urządzenie dwupasmowe, które na papierze zapewnia prędkość 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, a także do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Oznacza to, że teoretycznie jego prędkość może wynieść nawet 1,5 Gb/s.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia musimy połączyć się z routerem za pomocą przeglądarki www, a dokładniej poprzez stronę www devicesetup.net, do której hasło znajdujemy na nalepce na spodzie D-Link R15 Eagle Pro AI AX1500. Warto mieć na uwadze, że dla każdego egzemplarza jest inne hasło. Pierwszym krokiem, który przeszliśmy była aktualizacja oprogramowania na najnowsze. Po tym procesie następuje restart routera i możemy przejść do dalszych kroków.

Najłatwiej przejść konfigurację przy pomocy aplikacji mobilnej Eagle Pro AI, którą możemy pobrać zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS. Jest ona oparta o wbudowanego asystenta AI, który odpowiada za wysyłkę raportów o stanie sieci, monitoruje ruch sieciowy i sugeruje nam lepsze rozwiązania. Możemy również zintegrować urządzenie z Alexą lub Asystentem Google, co pozwoli nam sterować za pomocą głosu. Aplikacja Eagle Pro AI jest polskojęzyczna i pozwala nam na skonfigurowanie najważniejszych rzeczy. Wśród nich warto wyróżnić m.in. udostępnienie WiFi innym użytkownikom, utworzenie osobnej sieci dla gości, testowanie prędkości połączenia internetowego, ochrona rodzicielska, konfiguracja obsług głosowej, przegląd raportów, blokowanie dostępu do sieci w trakcie snu, ustalanie priorytetów do podłączonych urządzeń itp. Wspomnieliśmy o istnieniu wbudowanego asystenta AI, który da nam znać, jeżeli w sieci pojawi się nietypowa aktywność, stworzy harmonogramy i sprawdzi dane do logowania.

Jeżeli jednak chcemy dokopać się do bardziej zaawansowanych ustawień to powinniśmy przejść na wspomnianą wcześniej stronę www, gdzie mamy dostęp do pełnego zakresu funkcji. Producent podzielił menu na następujące sekcje: Internet, Zaawansowane i Administracja. Takie pogrupowanie zapewnia łatwą nawigację, a dodatkowo możemy mieć cały czas niezbędne opcje pod ręką.

D-Link R15 Eagle Pro AI to jednak przede wszystkim WiFi 6, które ma sprawdzić się wśród osób, którym zależy na szybkiej i nieprzerwanej obsłudze wielu użytkowników, którzy zlokalizowanie są na niewielkiej przestrzeni. Dzięki wsparciu technologii MU-MIMO i OFDMA router pozwala na obsługę kilku urządzeń w tym samym czasie i zapewnia komfortowe prędkości pracy bezprzewodowej. Według specyfikacji możemy podłączyć do routera nawet 128 urządzeń jednocześnie, co jest perfekcyjne dla osób które prowadzą rozmowy wideo czy posiadają liczne sprzęty w inteligentnym domu. D-Link wspiera technologię optymalizacji pasma SmartConnect, co pozwala klientom podłączyć się zawsze za pomocą optymalnego punktu dostępowego bez potrzeby ręcznego przełączania się i utraty połączenia.

Warte uwagi jest także rozwiązanie WiFi AI Optimizer, które zawsze łączy nas z najlepszym kanałem sieci bezprzewodowej, a AI Traffic Optimiser zapewnia odpowiedni priorytet podczas przesyłania istotnych danych, co gwarantuje wysoką stabilność sieci.

Korzystanie z D-Link R15 Eagle Pro AI to także odpowiednie bezpieczeństwo, ponieważ mamy tutaj wsparcie dla najnowszego szyfrowania WPA3 i zgodność z IEC 62443-4-1, co chroni naszą sieć przed dostępem z zewnątrz. Mamy także dostępną technologię OFDM co zonacza Orthogonal Frequency-Division Multiplexing i jest to modulacja, która pozwala na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych na wzajemnie prostopadłych częstotliwościach. Dzięki temu rozwiązaniu szybkość przesyłania danych do wielu urządzeń jednocześnie jest wyjątkowo wydajna a nasza sieć jest bardziej odporna na przeciążenia.

Ciekawie prezentuje się także rozwiązanie Target Wake Time (TWT), które automatycznie zmniejsza zużycie baterii we wszystkich podłączonych urządzeniach, przewidując, kiedy będzie niezbędne jest przesyłanie danych. Tym samym TWT pozwala nam na oszczędzanie energii i wydłużenie życia baterii w urządzeniach.

Na koniec przeprowadziliśmy kilka testów, żeby sprawdzić, jak sprawuje się WiFi. Postanowiliśmy zmierzyć jakie prędkości będzie miało rozprowadzone łącze naszego operatora po sieci. Tym samym uzyskaliśmy prędkości na poziomie 390 Mb/s przy odległości około 1 metra oraz 148 Mb/s przy odległości 5 metrów, dla pomiarów na częstotliwości 2,4 GHz. Zasięg był cały czas wzorowy, i nawet w odległości około 50-60 metrów od routera mieliśmy wynik rzędu -70 dBm. Dodajmy, że podczas testów podpięliśmy kilka sprzętów bezpośrednio do gniazda LAN, z którymi działaniem nie było żadnych kłopotów.

Podsumowanie

D-Link R15 Eagle Pro AI to przede wszystkim jeszcze szybsza i bardziej wydajna sieć bezprzewodowa, którą w końcu możemy znaleźć nie tylko w najdroższych urządzeniach sieciowych. Tytułowy sprzęt świetnie sprawdzi się w inteligentnych domach, gdzie potrzebujemy ciągłego połączenia z kilkoma urządzeniami w tym samym czasie. D-Link R15 Eagle Pro AI oferuje bardzo duży zasięg, co pozwala objąć powierzchnię dużego biura, mieszkania czy nawet całego domu. Do tego nie mogliśmy w żadnym momencie narzekać na stabilność połączenia. Samo urządzenie jest lekkie, ale dobrze wykonane. Możemy nim zarządzać przez intuicyjną aplikację mobilną lub za pomocą przejrzystego interfejsu www. Nie zabrakło przydatnych funkcji jak ochrona rodzicielska, WiFi dla gości czy QoS. Trochę szkoda, że D-Link nie pokusił się o dodanie gniazda USB, czwartego gniazda Ethernet czy przycisku power. Uważamy, że na D-Link R15 Eagle Pro AI powinni postawić przede wszystkim użytkownicy domowi, którzy mają wiele urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej i chcą przy pomocy jednego routera pokryć zasięgiem całe miejsce zamieszkania. Naszym zdaniem w cenie 230 złotych trudno będzie o lepszy sprzęt tego typu.