Asus GT 1030 Silent - test karty graficznej

Segment najmniej wydajnych kart graficznych czasami jest traktowany przez niektórych użytkowników (szczególnie tych posiadających w swoich komputerach zdecydowanie mocniejsze konstrukcje) jako zupełnie zbędny. Tymczasem od lat sprzedaż kart z najniższego przedziału wydajnościowego nie maleje i wbrew pozorom stanowi zarówno dla AMD jak i Nvidii ważny fragment biznesu. Można zadać pytanie dlaczego tak się dzieje? Wbrew pozorom na takich kartach również można grać, ale do ich najważniejszych atutów należy zaliczyć (na ogół) bardzo niski pobór prądu (relatywnie do wyższego segmentu) i możliwość „odmłodzenia” niewielkim kosztem starszych komputerów w domach wielu Użytkowników. To dzięki takim kartom jak omawiany dziś GT 1030 uzyskamy opcję sprzętowego wsparcia odtwarzania dla najnowszych standardów multimediów wysokiej jakości - jak chociażby HEVC / H.265. Z uwagi na powyższe tym artykułem sygnalizujemy kilka tematów jakie w najbliższym czasie powinny się u nas pojawić i stanowić kontynuację dzisiejszego testu. Stąd też nie traktujcie tej recenzji jako regularnego testu karty graficznej. Raczej należy przyjąć, iż jest to spojrzenie na produkt z trochę innego punktu widzenia – osoby, która również od czasu do czasu lubi uruchomić jakieś gry, ale przede wszystkim, szuka opcji upgrade’u swojego obecnego PC bez konieczności wydawania kroci na ten cel. Ważne dla niej są również gabryty, niski pobór prądu i kultura pracy. Stąd poruszymy temat wydajności graficznej, ale również inne aspekty użytkowania GeForce’a GT 1030.