ADATA Ultimate SU800 256 GB – test dysku SSD

Firma ADATA posiada w swojej ofercie nośniki półprzewodnikowe SU800, które wyposażone są w pamięć TLC 3D NAND i czterokanałowy kontroler Silicon Motion SM2258. Wydają się one być ciekawą propozycją dla osób, które planują wymianę starego HDD, tym bardziej że ich cena jest atrakcyjna. Użytkownicy kuszeni są szybszym uruchomieniem systemu, wydajniejszym kopiowaniem plików itd. Czy rzeczywiście warto w tym momencie wydać około 350 złotych za dysk o pojemności 240 GB? Sprawdziliśmy to.

Od pewnego czasu możemy zaobserwować, że firmy produkujące dyski SSD wykorzystują w nich nowoczesne, warstwowe pamięci 3D NAND, które zapewniają większą wytrzymałość i pojemność, a także są tańsze w produkcji od jednowarstwowych kości. Niektórzy mówią nawet o pewnej rewolucji, jaką one spowodowały na rynku SSD. ADATA jako jedna z pierwszych firm zastosowała je w swoich dyskach. Jaki jest rezultat takiego zabiegu?

Ultimate SU800 to dyski ekonomiczne, które mają być dobrą alternatywą dla produktów z pamięciami TLC NAND. W skład nowej serii wchodzą cztery wersje pojemnościowe (128, 256, 512 GB i 1 TB). My otrzymaliśmy do testów model 256 GB.

Dysk przyjechał do nas zapakowany w małe, kartonowe opakowanie, na którym znajdziemy szczegóły dotyczące tego modelu. W środku oprócz nośnika znajdziemy także instrukcję i podstawkę montażową zwiększającą profil do 9,5 mm. Sam produkt oparty jest o czterokanałowy kontroler Silicon Motion SM2258 i kości pamięci Micron 3D TLC NAND. Poza tym mamy tutaj 512 MB pamięci podręcznej DDR3L-1600. Został on zamknięty w 2,5 calowej obudowie o grubości 7 mm. To sprawia, że zmieści się on nie tylko w komputerze stacjonarnym, ale także w cienkich laptopach. Jego dokładne wymiary to 7 x 69,85 x 100 mm.

Nośnik zamknięty jest w czarnej, matowej obudowie, która została wykonana z tworzywa sztucznego. Spód jest aluminiowy i chropowaty w dotyku, ale pokrywa to już plastik imitujący metal. To sprawia, że nośnik jest bardzo lekki, ale samo wykonanie nie tak solidne jak np. u Plextora.

Producent deklaruje, że SU800 mogą osiągać maksymalny transfer na poziomie 560 MB/s dla odczytu i 520 MB/s przy zapisie danych. Zastosowano tutaj także dodatkowy bufor, który działa podobnie jak pamięć SLC NAND. Na dysk udzielana jest gwarancja na okres 3 lat i nie jest ograniczona przez współczynnik TBW. W cenie otrzymujemy także pakiet Acronis True Image HD. Jest to oprogramowanie do klonowania, które pozwoli nam przenieść zawartość dysku mechanicznego bezpośrednio na SSD. Oprócz tego mamy także SSD ToolBox, który monitoruje pracę SU800. Możemy nim przeprowadzić diagnostykę i zoptymalizować system pod kątem nowego urządzenia.