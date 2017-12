ADATA HD710 Pro – test dysku zewnętrznego

W komputerach domowych stosowane są coraz częściej nośników SSD, które zapewniają dużo wyższą wydajność od dysków HDD. Te drugie wykorzystywane są głównie jako magazyny danych. Wielu użytkowników postanawia jednak zainwestować w nośniki zewnętrzne, które zagwarantują odpowiednią pojemność. Niedawno firma ADATA odświeżyła swoją ofertę i wprowadziła do sklepów model HD710 Pro, która ma być jeszcze bardziej odporny na wstrząsy, a także wodoodporny. Poza tym zaimplementowano tutaj technologię G-Shock. Jak to wszystko sprawdza się w praktyce? Przekonacie się w poniższym artykule.

W białym pudełku z przeźroczystym frontem dostajemy dysk, który utrzymywany jest w plastikowej foremce, a wraz z nim przewód USB 3.0 o długości 38 cm.

Urządzenie na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo ładnie. Nośnik ma wymiary 133,3 x 98,5 x 26,7 (długość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze 390 gramów. HD710 Pro został zamknięty w wielowarstwowej obudowie z tworzyw sztucznych, a dokładniej z matowego plastiku i grubej gumy. Obudowa składa się z trzech warstw, które stabilizują urządzenie, a gumowe wstawki od zewnątrz odpowiednio zabezpieczają konstrukcję. Powłoka matowa jest w kolorze czarnym, a silikonowe wstawki mają barwę czerwoną. Produkt ADATA prezentuje się dosyć specyficznie.

Dodatkowo przeprojektowano zatyczkę dla portu USB 3.1, żeby przyłożyła się do spełnienia norm certyfikatu IP68 oraz MIL-STD-810G 516.6. Osłona zamyka się bardzo łatwo, zapewniając całkowitą szczelność. Producent zakłada, ze sprzęt ten jest w stanie wytrzymać upadek z wysokości 1,5 metra i zachowuje szczelność przy zanurzeniu do dwóch metrów na czas poniżej jednej godziny.

Dysk został wyposażony w specjalny rowek biegnący dookoła obudowy, umożliwiający wygodne przechowywanie odłączonego kabla USB. W czasie, kiedy HD710 PRo nie jest używany, po prostu odłączamy kabel i owijamy go dookoła obudowy. To sprawia, że mamy mniejsze ryzyko jego zgubienia. Kabel jest czarny i dosyć gruby; z jednej strony ma wtyk USB 3.0 typu A do komputera, a z drugiej microUSB w wersji 3.0.

W środku obudowy ADATA HD710 Pro jest dysk marki Toshiba. To urządzenie 2,5 cala, posiada prędkość obrotową 5400 RPM.

My dostaliśmy do testów wersję czerwoną, ale można w sklepach znaleźć także opcje żółtą, czarną i niebieską. Poza tym mamy cztery pojemności: 1 TB, 2 TB, 3 TB oraz 4 TB.