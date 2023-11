TP-Link poszerza portfolio o trzy nowe urządzenia z serii Omada

Urządzenia TP-Link z serii Omada są przeznaczone do budowy centralnie zarządzanej infrastruktury sieciowej, zarówno kablowej jak i WiFi, na dużych powierzchniach skupiających wielu użytkowników, takich jak biura, hotele, placówki edukacyjne, centra handlowe, magazyny czy też hale produkcyjne. Firma poszerza portfolio urządzeń z tej serii o dwa nowe routery ER706W i ER707-M2 oraz sufitowy punkt dostępowy WiFi 6 – EAP680.

Najciekawiej z nowych urządzeń prezentuje się model ER706W, czyli pierwszy router WiFi z serii Omada.

Urządzenie wyposażono w sumie w 6 gigabitowych portów – jeden port SFP WAN/LAN, jeden port WAN oraz cztery porty WAN/LAN, co w połączeniu z funkcją równoważenia pasm Multi-WAN, pozwala na pełne wykorzystanie wielu łącz szerokopasmowych. To idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. ER706W jest dodatkowo wyposażony w port USB 3.0, który obsługuje nie tylko pamięci masowe, ale również modemy LTE, co gwarantuje nieprzerwany dostęp do Internetu niemal w każdych warunkach.

Za połączenia bezprzewodowe w routerze ER706W odpowiada dwupasmowe WiFi w standardzie AX3000 oferujące do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Trzy zewnętrzne anteny o wysokim zysku oraz wykorzystanie najnowszych technologii WiFi 6, takich jak m.in. obsługa kanałów o szerokości 160MHz, OFDMA, 1024 QAM, MU-MIMO czy Beamforming gwarantują doskonały zasięg sieci bezprzewodowej, stabilną siłę sygnału i wysoką wydajność połączeń. Co istotne ER706W posiada wsparcie dla Omada Mesh, dzięki czemu jest w stanie tworzyć jednolitą, centralnie zarządzaną sieć bezprzewodową z punktami dostępowymi z serii Omada, co sprawia, że urządzenie pozwala na elastyczną rozbudowę sieci.

Za bezpieczeństwo danych w routerze ER706W odpowiada szyfrowanie WPA3 klasy Enterprise, a także firewall oraz narzędzia do automatycznej ochrony przed atakami DoS. Co więcej, urządzenie pozwala podzielić sieć na segmenty dzięki niezwykle prostej obsłudze VLAN 802.1Q, filtrować adresy IP/MAC/URL oraz wiązać adresy IP-MAC, jeszcze bardziej zwiększając bezpieczeństwo sieci. Dzięki obsłudze wielu protokołów VPN, takich jak IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPN oraz wbudowanemu silnikowi sprzętowemu, zwiększającemu wydajność połączeń VPN, urządzenie świetnie sprawdzi się w firmach o rozproszonej strukturze zapewniając bezpieczne, szyfrowane połączenia pomiędzy oddziałami.

Drugi z zaprezentowanych routerów, model ER707-M2, jest przeznaczony do wymagających środowisk, o dużym ruchu danych. Urządzenie wyposażono w dwa porty RJ45 2.5G (WAN i wymienny port WAN/LAN), 4 gigabitowe porty RJ45 WAN/LAN, gigabitowy slot SFP WAN/LAN oraz port USB umożliwiający obsługę modemów LTE oraz pamięci masowych. Również ten model oferuje funkcję równoważenia pasm Multi-WAN, co gwarantuje nieprzerwane połączenia w przypadku awarii jednego z łącz Internetowych i pozwala na pełne wykorzystanie wielu łącz szerokopasmowych.

Podobnie jak model ER706W, również ER707-M2 wyposażono w silnik sprzętowy, zwiększający wydajność połączeń VPN. Urządzenie jest w stanie obsłużyć do 100 IPsec VPN, 66 połączeń OpenVPN, 60 połączeń L2TP VPN oraz 60 połączeń PPTP VPN jednocześnie. Bezpieczeństwo firmowych danych gwarantują takie funkcje jak obsługa VLAN 802.1Q, automatyczna ochrona przed atakami DoS, filtrowanie adresów IP/MAC/URL, wiązanie adresów IP-MAC oraz wbudowany firewall.

Ostanie z zaprezentowanych urządzeń to nowy sufitowy punkt dostępowy EAP680 będący połączeniem wydajnej technologii WiFi 6 w standardzie AX6000 z wyjątkowo smukłą obudową o wysokości jedynie 32,5mm. Urządzenie oferuje prędkości WiFi sięgające do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i aż do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz. Wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym HE160, 1024-QAM, długi symbol OFDM, OFDMA, MU-MIMO, Beamforming czy Airtime Fairness, co przekłada się na świetną wydajność i stabilność sieci.

EAP680 zapewnia płynny roaming WiFi oraz obsługuje Omada Mesh, umożliwiając bezprzewodowe łączenie punktów dostępowych. To również urządzenie, które dba o bezpieczeństwo sieci, oferując szyfrowanie WPA3-Enterprise, Multi-SSID z możliwością powiązania do VLAN i inne zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Ten wyposażony w port 2.5G punkt dostępowy wyróżnia się smukłą obudową, która oszczędza miejsce i sprawia, że estetycznie wpasowuje się w każde otoczenie. Dzięki zasilaniu poprzez PoE w standardzie 802.3at lub dołączony do zestawu zasilacz DC 12V/2A, użytkownicy mają elastyczność w wyborze zasilania. Urządzenie doskonale sprawdzi się w najbardziej wymagających środowiskach z wieloma użytkownikami podłączonymi do sieci jedocześnie takich jak hotele, biura czy sale konferencyjne.

Wszystkie zaprezentowane urządzenia są kompatybilne z platformą Omada SDN, która pozwala integrować działanie wszystkich urządzeń sieciowych (routerów, switchy i punktów dostępowych), a także centralnie zarządzać w łatwy i kompleksowy sposób całą infrastrukturą WiFi i LAN, nawet jeśli jest ona rozproszona pomiędzy oddziałami. W ten sposób użytkownik może cieszyć się dużą elastycznością zarządzania, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością. Dla użytkowników, którzy preferują mobilne rozwiązania, dostępna jest aplikacja Omada, umożliwiająca podgląd ustawień i zarządzanie siecią na smartfonie.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 720 PLN (ER706W), ok. 760 PLN (ER707-M2), ok. 930 PLN (EAP680). Każdy z produktów został objęty pięcioletnią gwarancją. Pełna specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się na stronie internetowej ER706W, ER707-M2, EAP680.