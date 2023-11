Creative Aurvana Ace: Precyzja w każdym dźwięku

Firma Creative Technology tego dnia ogłasza premierę długo oczekiwanych słuchawek bezprzewodowych z całkiem nowymi rozwiązaniami technologicznymi i wprowadza przedsprzedaż na stronie creative.com/aurvanatws. Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2, to najnowsze bezprzewodowe douszne zestawy słuchawkowe wyposażone w przełomowe, półprzewodnikowe, w pełni silikonowe przetworniki MEMS. W serii Creative Aurvana Ace, zastosowano nowoczesne przetworniki od firmy xMEMS, które pracują w paśmie od 5 Hz do 40 kHz. Dzięki tej wyjątkowej technologii użytkownicy będą mogli cieszyć się naprawdę wciągającym i realistycznym dźwiękiem, niezależnie od tego, czy odtwarzają muzykę, filmy, czy połączenia konferencyjne. Serię Aurvana ACE wyposażono w technologię Bluetooth 5.3 LE Audio z kodekiem LC3, hybrydową aktywną redukcją szumów (ANC) oraz trybem otoczenia.



Przedstawiamy nowy złoty standard dźwięku w wydaniu Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2

Sercem modeli Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2 są najnowocześniejsze, półprzewodnikowe przetworniki oparte na technologii xMEMS, które odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu naturalnych, realistycznych i wyjątkowo klarownych odczuć dźwiękowych. Technologia xMEMS jest przełomem w branży audio, ,która ma za zadanie zapewnić bardzo dobrą jakość dźwięku i zrównoważoną wydajność urządzeń audio. Obecnie tradycyjne urządzenia audio używają wiekowych, wieloskładnikowych głośników z cewką drgającą, które powodują dużą zmienność, zniekształceń lub utratę odwzorowania dźwięku. Dzięki niewielkiemu, ale technologicznie innowacyjnemu produktowi od xMEMS, słuchawki douszne TWS firmy Creative zyskają krystalicznie czysty dźwięk, który odtworzy każdy niuans muzyki i treści audio z precyzyjną dokładnością. Użytkownicy będą mogli cieszyć się wciągającym i realistycznym dźwiękiem, niezależnie od tego, czy będą słuchać ulubionych piosenek, oglądać filmy, czy będą brać udział w połączeniach konferencyjnych.



Seria Creative Aurvana Ace – to portal do bezstratnego dźwięku

Aby zapewnić bezstratną jakość dźwięku, serię Creative Aurvana Ace wyposażono w niezwykły system podwójnego przetwornika. Jeden pełnozakresowy przetwornik został stworzony z technologii xMEMS i specjalnie dostrojonym 10mm dynamicznym przetwornikiem silikonowym. Półprzewodnikowe, przetworniki krzemowe oparte na technologii MEMS charakteryzują się wyjątkową spójnością fazową +/-1° (7 razy lepszą niż konwencjonalne przetworniki), która oferuje lepszą jakość dźwięku przestrzennego z jego szczegółowością i dokładną separacją. Dzięki integracji miniaturowych przetworników xMEMS użytkownicy mogą oczekiwać lżejszych, bardziej eleganckich i ergonomicznych wkładek dousznych Creative TWS.

Oprócz wyjątkowych możliwości dźwiękowych, Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2 oferują dodatkowo szereg innych funkcji, które podnoszą jakość dźwięku. Dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów i trybowi otoczenia użytkownicy mogą w pełni zanurzyć się w dźwięku lub zachować świadomość otoczenia, płynnie dostosowując się do otaczającego nas miejsca. Aurvana Ace wyposażone są w sześć w mikrofonów z wbudowaną technologią redukcji szumów Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), która zapewnia krystalicznie czyste rozmowy nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Dzięki łącznemu czasowi odtwarzania wynoszącemu aż do 24 godzin słuchawki idealnie odnajdą się w trakcie długich dojazdów do pracy, pieszych lub rowerowych wycieczek, lub ogólnie dłuższych sesji odsłuchowych. Co więcej, dzięki certyfikatowi IPX5 te najnowsze słuchawki douszne są odporne na pot i idealnie nadają się dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia.



Obydwa modele współpracują z najnowszymi kodekami audio, LE Audio LC3, SBC, AAC, AptX i AptX Adaptive, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami i oferując wysokiej jakości strumieniowe przesyłanie dźwięku. Technologia LE Audio zmienia zasady gry w branży audio, mając na celu zmianę sposobu, w jaki użytkownicy odbierają bezprzewodowy dźwięk. Technologia ta zapewnia lepszą wydajność bezprzewodowego dźwięku nowej generacji przy niższych przepływnościach, wykraczającą poza klasyczną technologię Bluetooth, do której użytkownicy przyzwyczaili się przez lata. Krótko mówiąc, LE Audio nie tylko podnosi jakość dźwięku, ale także wydłuża żywotność baterii.

Wybór idealnej pary – Creative Aurvana Ace kontra Creative Aurvana Ace 2

Chociaż modele Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2 mają wspólne kluczowe funkcje wymienione powyżej, istnieje jednak kilka różnic, które pomogą wybrać model słuchawek pod własne potrzeby dźwiękowe.

Creative Aurvana Ace 2 dzięki technologii Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation (ANC), za którą odpowiada procesor Qualcomm QCC3071, słuchawki posiadają inteligentne dostrajanie poziomów redukcji hałasu na poziomie sprzętowym, w czasie rzeczywistym w oparciu o określone warunki otoczenia i różną budowę wkładek dousznych. Ta innowacyjna funkcja zapewnia idealną równowagę pomiędzy izolacją hałasu a świadomością sytuacyjną, dzięki czemu idealnie nadają się do różnorodnych środowisk odsłuchowych. Model Aurvana Ace posiada hybrydową redukcję szumów otoczenia, która wspomagana jest programowo i ma za zadanie poprawić jakość odtwarzanego dźwięku w zaszumionych, zatłoczonych miejscach.



Creative Aurvana Ace 2 względem modelu Aurana Ace dodatkowo dostaje możliwość bezpośredniej współpracy z odtwarzaczami posiadającymi kodek Qualcomm aptX Lossless, który zapewnia bezstratny dźwięk hi-fi przy 16 bitach / 44,1 kHz, porównywalny do dźwięku na poziomie płyty CD, gdzie każdy element muzyczny jest wiernie odtworzony, ściśle przypominając oryginalne nagranie, zapewniając doskonałe wrażenia słuchowe również dla wymagających entuzjastów dźwięku.

Ceny i dostępność

Opisane zestawy słuchawkowe będą dostępne w przedsprzedaży i w rezerwacji na stronie producenta od 10 listopada 2023. Bądź pierwszą osobą, która pozna modele Creative Aurvana Ace i Creative Aurvana Ace 2. Zarejestruj swoje zainteresowanie powyższymi modelami tutaj creative.com/aurvanatws, aby otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i dostępności.

Cena słuchawek:

Creative Aurvana Ace 2: 789 zł

Creative Aurvana Ace: 659 zł