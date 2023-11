TP-Link EX141 – router WiFi 6 z TR-069 i Aginet Config

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich operatorów Internetu, TP-Link poszerza swoją ofertę routerów WiFi 6 o model EX141. Oprogramowanie urządzenia zawiera szereg przydatnych, z punktu widzenia operatorów, funkcji, takich jak zdalne zarządzanie za pomocą protokołu TR-069 czy też możliwość wgrania domyślnej konfiguracji operatora przy wykorzystaniu narzędzia Aginet. Takie rozwiązanie pozwala operatorom znacząco zredukować koszty obsługi na miejscu, poprzez zdalne przeprowadzanie aktualizacji ustawień, diagnostyki, czy też rozwiązywania problemów oraz, dzięki rozbudowanej automatyzacji, ułatwia samo wdrażanie urządzeń do sieci.

Router EX141 pracuje w standardzie 802.11ax (WiFi 6) i oferuje użytkownikom do 1500 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz. Dzięki funkcji Smart Connect użytkownik widzi tylko jedną nazwę sieci (SSID), a router sam decyduje, czy w danym momencie wykorzysta pasmo 2,4GHz czy 5GHz. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada najnowszy protokół WPA3.

Najnowszy router od TP-Link wyposażony został w liczne technologie poprawiające wydajność WiFi, m.in. OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie zwiększającą prędkość sieci. Za optymalizację wydajności WiFi odpowiada funkcja Airtime Fairness. Jej działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. To dlatego starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci. Doskonały zasięg i stałą siłę sygnału w całym domu zapewniają cztery anteny o wysokim zysku, wspierane przez technologię Beamforming (kształtowania wiązki), umożliwiającą zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększanie siły sygnału nadawanego w ich kierunku.

EX141 obsługuje także technologię EasyMesh, dzięki czemu może utworzyć jednolitą sieć WiFi Mesh, pokrywającą cały dom za pomocą dodatkowego routera EX141 lub innego modelu zgodnego z EasyMesh. Technologia EasyMesh, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia znajdujące się w sieci WiFi automatycznie łączą się z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne.

TP-Link EX141 oferuje również budowę szybkiej i wydajnej sieci kablowej dzięki trzem gigabitowym portom LAN oraz gigabitowemu portowi WAN.

Jedną z kluczowych funkcji modelu EX141 jest możliwość zdalnego zarządzania routerem poprzez protokół TR-069 (oraz protokoły TR-098, TR-181, TR-111 i TR-143). Rozwiązanie to pozwala operatorom na zdalną konfigurację i zarządzanie urządzeniami poprzez ACS (Auto-Configuration Sever). Dzięki temu mogą oni zredukować do minimum ilość kosztownych wizyt serwisowych u klientów. Ponadto narzędzie Aginet Config umożliwia wgranie domyślnej konfiguracji ISP dla wszystkich urządzeń w sieci. Co istotne, ustawienia te zostaną zachowane nawet wtedy, gdy klienci zresetują swoje urządzenia do ustawień fabrycznych.

Pełna specyfikacja urządzenia znajduje się na stronie TP-Link. Router objęty został 3-letnią gwarancją producenta.