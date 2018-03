Lioncast LX20 – lekkie i komfortowe słuchawki dla graczy

Lioncast, niemiecki producent sprzętu gamingowego informuje o premierze słuchawek dla graczy – LX20. Najnowszy sprzęt charakteryzuje się wyjątkowo lekką konstrukcją, świetnym dźwiękiem i przystępną ceną, ale przy zachowaniu wysokiej jakości. Sprawia to, że LX20 to idealny wybór dla osób poszukujących swoich pierwszych gamingowych słuchawek.



Solidna, lekka konstrukcja

LX20 to lekki i wygodny zestaw słuchawkowy, którego jakość odtwarzania dźwięku prezentuje bardzo wysoki poziom. Najnowszy sprzęt Lioncast waży zaledwie 232 gramów. Piórkowa waga sprawia, że człowiek może całkowicie zapomnieć o słuchawkach na głowie i w pełni skupić się na rozgrywce. Na komfort użytkowania wpływają duże, piankowe nauszniki, które pokryte zostały przyjemną w dotyku eko-skórą. Dzięki nim nawet po kilku godzinach użytkowania, gracz nie będzie odczuwał nieprzyjemnego ucisku uszu. Zamknięta konstrukcja dobrze izoluje dźwięki otoczenia. O solidności słuchawek świadczy także regulowany, metalowy pałąk. Na oplecionym przewodzie znajduje się przydatny pilot z potencjometrem do regulacji głośności dźwięki. Zestaw wyposażono w dodatkowy kabel, który umożliwia wydłużenie standardowego nawet do 335 centymetrów.

Stworzone dla graczy

Istotnym elementem zestawu od Lioncast jest mikrofon. Jego elastyczna konstrukcja pozwala na optymalne ustawienie względem ust użytkownika. Rejestruje krystalicznie czysty dźwięk i umożliwia swobodną komunikację podczas rozgrywek sieciowych. Można go również w każdym momencie odłączyć i tym samym zamienić gamingowe słuchawki w stylowy zestaw do słuchania muzyki. Słuchawki LX20 zostały wyposażone w wysokiej klasy przetworniki z neodymowymi magnesami o średnicy 50 milimetrów. Szerokie pasmo przenoszenia nowego sprzętu Lioncast mieści się w zakresie od 20Hz do 20 000Hz. Cechy te sprawiają, że dźwięk który wydobywa się ze słuchawek LX20 jest wyraźny i głęboki. Docenią go gracze, którzy w LX20 będą chcieli usłyszeć nawet najdelikatniejsze kroki przeciwników.

Słuchawki Lioncast LX20 są dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 109 złotych.