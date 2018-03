Polska premiera NETGEAR Arlo Go

Nieustanny podgląd na wszystko, co dzieje się podczas naszej nieobecności? Odpowiedzią na to jest najnowsza kamera do monitoringu NETGEAR Arlo GO, która za sprawą jednego klikniecia umożliwia obserwację całego otoczenia.

Wiele dostępnych na rynku kamer do monitoringu wymaga albo konieczności przeciągania kabli - co zazwyczaj komplikuje ich montaż i bieżące użytkowanie - bądź oferuje przesyłanie obrazu poprzez sieć WiFi. W odróżnieniu od swoich poprzedników (modelu Arlo Q i Arlo Pro) system Arlo Go został wyposażony w modem 4G LTE. Sprawia to, że jest on idealnym rozwiązaniem dla tych wszystkich miejsc, gdzie brakuje dostępu do klasycznej sieci internet (jak m.in. kempingi, domy wypoczynkowe, domy opieki, etc.), albowiem przesyła obraz za pośrednictwem sieci komórkowej w standardzie 3G lub znacznie nowocześniejszym 4G LTE. Oprócz tego kamera została wyposażona w akumulator, który zapewnia zasilanie nawet jeśli nie mamy dostępu do gniazda elektrycznego. Użytkownik ma tu również możliwość dokupienia i zainstalowania specjalnego panelu słonecznego Arlo, który potrzebuje zaledwie kilku słonecznych dni do pełnego naładowania baterii.

Obiektyw kamery rejestruje obraz video w jakości HD (rozdzielczość 1280 × 720) po wykryciu ruchu w obrębie 7 metrów oraz kąt widzenia 130 stopni. W przypadku wykrycia ruchu bądź dźwięku czujnik wykryje ową aktywność, zaś użytkownik zostanie o tym powiadomiony na skonfigurowanym urządzeniu (np. na telefonie czy tablecie). Dodatkowo, Arlo Go to także dwukierunkowy system audio. Nie zabrakło tu również zaawansowanej technologii RGP-IR, dzięki której kamera może rejestrować bardzo czysty obraz również w nocy - nawet przy całkowitych ciemnościach. Warto również podkreślić, że urządzenie jest wodoodporne i znosi nawet bardzo niskie temperatury.

Dzięki dedykowanym aplikacjom Arlo Go można obsługiwać z poziomu urządzeń mobilnych –wystarczy jedno kliknięcie, by móc w pełni zarządzać nim zdalnie. Całość zamyka kompaktowa obudowa, nie zajmująca zbyt wiele miejsca, dzięki czemu może być ona dyskretnie umieszczona niemal w każdym miejscu – zwłaszcza ze specjalną nakładką kamuflującą.

Cena NETGEAR Arlo Go to 1840 zł brutto.