Genesis Irid: nowa seria obudów gamingowych

Po sukcesie obudów Titan, Genesis właśnie wprowadził na rynek serię pod nazwą Irid. Nowe obudowy mają charakteryzować się nowoczesnym wzornictwem z wykorzystaniem solidnych materiałów oraz funkcjonalnością, dającą jeszcze więcej możliwości aranżacji wnętrza. W Irid 300 producent postawił również na design, mający przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców.

Już na starcie gracz otrzymuje w zestawie z obudową cztery wentylatory z podświetleniem LED. Co więcej, użytkownik może wybrać model Irid 300 z wentylatorami w kolorach czerwonym, niebieskim lub zielonym. Prócz tego w środku nadal pozostanie miejsce do zamontowania trzech dodatkowych „fan-ów”, dla jeszcze wydajniejszego chłodzenia. Producent zastosował też dwa filtry przeciwkurzowe.

Panele z hartowanego szkła

Popularnym rozwiązaniem wśród graczy jest montaż w obudowie przezroczystego panelu bocznego. W ten sposób użytkownik może nie tylko w każdej chwili zajrzeć do jej wnętrza, ale przy okazji podziwiać efekty świetlne zapewniane przez wentylatory z podświetleniem. W Irid 300 wspomniane okno zostało wykonane z hartowanego szkła. Również z przodu znalazło się miejsce dla stylowego, szklanego panelu.

Miejsce na komputer Twoich marzeń

Producent zapewnia, że decydując się na zakup Irid 300, użytkownik nie będzie musiał martwić się o dobór pozostałych komponentów. W środku znajdzie się miejsce m.in. na kartę graficzną o długości do 415 mm i chłodzenie procesora do wysokości do 163 mm. Obudowa posiada również przestrzeń na chłodzenie cieczą do wysokości 240 mm. Dodatkowym atutem, na stałe obecnym w konstrukcjach Genesis jest osobna „komnata” na zasilacz znajdująca się w dolnej części konstrukcji.

Obudowa łatwa w obsłudze

Genesis starał się dostarczyć obudowę maksymalnie przyjazną dla użytkownika. Na I/O obudowy producent umieścił przycisk odpowiedzialny za prędkość obrotów wentylatorów. Prócz tego na panelu znajdują się dwa wejścia USB 3.0 i USB 2.0, a także dwa audio jack. Firma zadbała także o wyżłobienia za płytą główną, których rolą jest usprawnienie zarządzania kablami.

Sugerowana cena obudowy Irid 300 to 219 zł.

Dane techniczne:

• Materiał: stal walcowana, plastik, szkło

• Kompatybilność z płytami głównymi: ATX, micro-ATX i mini-ITX

• Panel boczny z hartowanego szkła: tak

• Wentylatory w zestawie: 3 x 120 mm na przodzie, 1 x 120 mm z tyłu

• Maksymalna liczba wentylatorów: 7

• Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 163 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 415 mm

• Porty I/O: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x audio jack, regulator obrotów

• Wymiary: 466 x 212 x 467 mm