Flagowe projektory 4K od Optomy wchodzą do sprzedaży

Firma Optoma wprowadza na rynek profesjonalne projektory ZK1050 i ZK750 z serii DuraCore o jasności odpowiednio 10 000 oraz 7 500 ANSI lumenów. Są to najbardziej zaawansowane laserowe modele 4K w ofercie producenta.

Projektory do zadań specjalnych

Nowe projektory Optomy zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach profesjonalnych. Sprawdzą się w dużych salach konferencyjnych, muzeach, czy wielkoformatowych rozwiązaniach digital signage. ZK1050 oraz ZK750 cechuje wysoka jasność oraz możliwość dobrania obiektywu do różnych warunków. W zależności od potrzeb można zastosować modele od ultrakrótkiego do ekstradługiego rzutu o współczynnikach projekcji od 0,85:1 do 10,18:1.

Dzięki przystosowaniu do warpingu, blendingu oraz funkcji lens shift, nowe propozycje Optomy nadają się do nietypowych, kreatywnych instalacji. Elastyczność zapewnia też szeroki wybór złączy obrazu: HDBaseT, 3G-SDI, DisplayPort i HDMI.

Odporność i żywotność

Przynależność ZK1050 i ZK750 do serii DuraCore oznacza odporność na zapylenie (IP6X) oraz wysoką żywotność diod laserowych (20 000 h przy maksymalnej jasności). Te cechy bezpośrednio przekładają się na długą, bezserwisową pracę urządzeń, nawet przy użytkowaniu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Cena i dostępność

Projektory Optoma ZK1050 i ZK750 będą dostępne w sprzedaży w sierpnia. Urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią lub obliczoną na 12 000 godzin użytkowania gwarancją na źródło światła. Sugerowana cena netto Optoma ZK1050 wynosi 99 000 PLN, a modelu ZK750 – 74 299 PLN.

Optoma ZK1050 i ZK750 – kluczowe cechy:

- rozdzielczość 3840 x 2160;

- wysoka jasność 10 000 ANSI lumenów lub 7 500 ANSI lumenów;

- pionowa i pozioma korekcja trapezu, korekcja rogów obrazu, warping;

- diody laserowe o dużej żywotności (20 000 h przy pełnej jasności);

- odporność na zapylenie IP6X;

- możliwość doboru obiektywu do indywidualnych potrzeb;

- obraz o przekątnej do 500”;

- 100% pokrycie palety Rec.709;

- wsparcie dla treści HDR10.